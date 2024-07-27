搶當李多慧、林襄師妹！小龍女甄選最終16人出爐

味全龍啦啦隊小龍女今舉行決賽徵選。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女今（27）舉行決賽徵選，李多慧、林襄、小蛙、琪琪、味全龍行銷業務總監程韋仁、小龍女經紀莉奈、時尚界權威潘怡良共組地表最強評審團，並由芷霖、小螞蟻親自主持，現場女孩舞力全開，經過一陣廝殺後，最終16人練習生名單也公開。

李多慧（圖左）、林襄（圖右）、小蛙、琪琪、味全龍行銷業務總監程韋仁、小龍女經紀莉奈、時尚界權威潘怡良共組地表最強評審團。（記者王文麟攝）

小龍女評比方式以網路票選人氣、個人社群經營、棒球知識、才藝舞蹈能力、舞台渲染力、口條應對及演藝美感做為評審標準，林襄表示在有限的時間內，一口氣要看100位女孩，比較在意「現場渲染力」表現，如何可以在短時間內就讓人驚艷記住。

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徵選會上，出現三位年紀分別為9歲、12歲、13歲的參賽者，由小龍女隊長小映帶領之下步上徵選舞台，展現年輕一代的的活力熱誠與未來傳承。小映說，我們味全龍家庭客很多，全家人應援的畫面在球場常常看到；而啦啦隊應援其實是不分年紀的，但目前考量我們有平日球賽，需要許多大量時間要練舞，希望未成年小朋友都是專注在課業上，不過！她們各個都不是簡單的人物，未來在假日親子主題日時會特別邀請再和大家球場同歡。

小龍女16位生力軍出爐。（莉奈享務所提供）

最終百人決賽16位優勝者名單出爐，陳玉婷、莊懿暄、梨理、徐姵宸、李依靜、吳伊仙、柳昕妤、鄒美惠、邱怡瑄、桌立群、維尼、詹芷倩、劉芷瞳、各務禮美奈、鄭佩欣、掌沛妤，勝選者將成為小龍女練習生，9月份將與現役小龍女一起登上大巨蛋應援舞台。

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