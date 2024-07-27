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娛樂 日韓

IU失手上傳素顏照？花絮驚見「睡前報備」網羨：李鍾碩真幸福

IU公開睡前素顏自拍照。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓「國民妹妹」IU（李知恩）憑藉清新的氣質和高亢的嗓音，擄獲大批粉絲的心，近期舉辦世界巡迴演唱會的她，日前在社群上傳多張華盛頓開唱的後台花絮照，怎料在多張美照中，竟然夾了1張IU素顏穿著睡衣的照片，看起來就像要傳給男友的報備照。

IU公開的照片中，赫然出現一張疑似睡前報備照。（翻攝自IG）

貼文中，IU共有3套造型，第一套為黑色削肩洋裝，正面有許多金屬裝飾品相當華麗；第二套則是露肩桃紅服裝，搭配白皙肌膚看起來十分甜美；第三套為牛仔套裝，展現出青春洋溢感。怎料，多張照片中竟夾帶了IU的「睡衣照」，只見她穿著藍白條紋睡衣，素顏嘟嘴對鏡頭比讚，相當有女友睡前報備的既視感

IU公開多張演出花絮服裝。（翻攝自IG）

照片曝光後，至今吸引超過78萬人朝聖，網友們皆湧入留言區留言，「一定要趕快回來」、、「這個公主好漂亮啊」、「連素顏都好看」、「怎麼夾了睡衣照」、「看到你的臉就療癒我」、「IU真的好漂亮」、「李鍾碩真幸福」、「這是報備照嗎」。

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