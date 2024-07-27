林襄甜喊「臭馬傑森」藏內幕！親揭兩人真實關係：我是會長

林襄笑曝現在是馬傑森後援會會長。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女今（27）舉行決賽徵選，李多慧、林襄、小蛙、琪琪組成地表最強評審團，對上百人決選陣容以學姊之姿親授秘訣，李多慧指點要展現活力及表情；林襄則露出燦笑，表示現場渲染力最重要！

小龍女甄選將從一百位女孩中，選出16位成為小龍女練習生，接受為期至少二個月的相關課程與訓練考核，參與多項任務外，9月份女孩們也將與現役小龍女一起登上大巨蛋的應援舞台。林襄對女孩們喊話：「相信他們都能辦到，相信自己，相信他們都能在喜歡舞台上發光。加油！」

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小龍女舉行決賽徵選，李多慧、林襄、小蛙、琪琪、「味全龍行銷業務總監程韋仁、小龍女經紀人莉奈、時尚界權威潘怡良擔任評審。（記者王文麟攝）

她也表示舞台上最要避免怯場，透露自己過去甄選從頭笑到尾，「一定要保持燦爛的笑容，蠻能感染到觀眾。我比較重視現場的渲染力。」身為前隊長的琪琪則說大家舞風都很類似，要多凸顯自己的特色，看可以碰撞出什麼不一樣的元素，就有機會脫穎而出。

此外，林襄過去和樂天桃猿球員馬傑森爆「社內戀愛」，後來戀情疑似見光死，日前中職明星賽首次在大巨蛋登場，她不避嫌地在球場大喊「臭馬傑森」引起轟動。對此林襄表示故事有前傳，「他之前在我們主場比賽殺了我們的球，我剛好在轉播，不小心喊了這一句，明星賽就派上用場，雖沒有聯絡，網路上大家都在流傳這影片，我們就是好朋友，我是後援會會長。」

李多慧指點選手們要展現活力，林襄表示渲染力最重要、小蛙看重舞蹈基礎，而琪琪則希望舞蹈創新。（記者王文麟攝）

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