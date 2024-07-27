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娛樂 最新消息

木村拓哉最帥不在臉！「身體1部位太完美」 專家讚：是最大武器

木村拓哉頭形完美，髮型多樣成演員生涯一大優勢。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕木村拓哉出道33年，在演藝圈屹立不搖，現今51歲的他，外貌一直備受讚譽，每每出現新造型，仍能帶動民眾仿效，日媒認為關鍵在於他的「完美頭型」，這使得他能夠駕馭各種髮型，成為他外表備受稱羨的因素之一。

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據《週刊女性》報導，「對木村來說，髮型的變化是角色塑造的一部分。透過看劇中的髮型，可以大致了解他所飾演角色的性格或人品。」對許多人來說，髮型變化是為了掩蓋頭型的不足，但木村拓哉因頭型好看，可以自由變換髮型，這也成為助推他演員生涯一大武器。

木村拓哉在新劇《Believe－為你架起的橋樑－》髮型遭網熱議。（翻攝自YT）

然而，木村拓哉的髮型也曾引起批評，今年播放的《Believe－為你架起的橋樑－》中，木村拓哉在劇中入獄，由於男性囚犯一般只能有光頭或類似髮型，但木村拓哉的髮型卻未改變，引網上正反兩派聲浪。

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