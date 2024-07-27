前任欠5萬不還！「貼文催債被封鎖」琳妲不忍了全曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職「樂天女孩」啦啦隊女神琳妲，經營副業有成，自創品牌賣貼身衣物，也是百萬網紅團體「反骨男孩」一員的她，工作繁忙之餘也時常在社群分享辣照。她昨（26）日以自身經驗奉勸大家，借錢前一定要三思而後行。



琳妲透露，有前任欠5萬塊至今死不還。（翻攝自IG）

琳妲在社群網站透露，某任男友3年前曾向她借了5萬塊且聲稱隔月還錢，但時間一拖再拖。連續兩年追問無果，甚至分手後，那位前任依舊不還錢，也沒有解釋原因。而分手後琳妲一直看到對方帶新歡出國，讓她直言：「你有錢出國，怎麼沒有錢還給我？」，後來前任換對象狂發放閃照，讓琳妲忍無可忍留言：「你有錢帶女朋友發閃照，為什麼沒有錢還給我？」



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琳妲氣不過在前任貼文留言慘被封鎖，奉勸網友借錢三思而後行。（翻攝自IG）

不久後，琳妲的社群與LINE都被前男友封鎖，5萬塊至今都未拿回來，「以後你們借錢真的要三思而後行，你不借別人錢會失去這個朋友，但你錢還在；但若你借了別人錢的話，失去這個朋友，然後錢還不見，因為要不回來。」







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