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娛樂 最新消息

木星「斷17年戀情」暴瘦現身 1句話吐露心情

全民大劇團西門紅樓記者會；吳怡霈（左起）、蔡燦得、木星、小8（張允曦）。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡燦得和木星、吳怡霈等人今出席全民大劇團舞台劇《西門町一番地》活動，巧的是蔡燦得和木星去年都結束超過10年的愛情長跑，如今單身中。而演員們輪番帶來15首年度金曲，又唱又跳，像是木星模仿謝金燕大跳《姐姐》，身形較過往消瘦許多，但她否認是因為與17年男友分手情傷所致，豁達說：「舊的不去新的不來！」

木星。（記者陳奕全攝）

她解釋雖然只瘦了3公斤，但體脂從原先33變成24%，曝光減肥秘訣就是：「每天跳繩1500下，練腹肌100下，三餐只吃菜肉蛋，餓了還是菜肉蛋！」她說現在和前男友仍是好友，之前邀請對方來看戲，但對方還有其他演出在身而拒絕。

蔡燦得。（記者陳奕全攝）

此外，該戲除了回顧紅樓百年歷史，4位女演員也將各自負責唱跳4到5首不同時期的經典金曲，吳怡霈直呼「被導演騙了才接戲」，因一開始導演只問她「會不會台語」，接下工作之後才發現除了戲劇，還要唱跳，挑戰難度又再變高，蔡燦得則說自己是自投羅網，原本跟導演說願意為了這齣戲學台語，結果現在直接挑戰十八般武藝。

《西門町一番地》的演出共12場，演出日期10／4-106、1011-1013、1213-1215、1227-1229，早鳥優惠今天開始販售，於726-811購票可享有85折優惠，詳細售票資訊請查詢OPENTIX兩廳院文化生活。

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