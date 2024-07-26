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只有小吳拍片道歉！ 紀卜心遭質疑為何不露面？

小吳（左）與紀卜心（右）創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，爆出飲品標示不清。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人紀卜心與網紅「小吳」共同經營的手搖飲「十盛熟成奶茶SHISHENG」日前爆發爭議，因為品牌標榜「北海道牛乳」事實上並非如此，實際上使用的不是鮮奶，經過網友指正，現在已經改成「北海道配方」，且英文說明部分也從「MILK FROM JAPAN」改成「MILK FROM FACTORY」。YouTuber評測影片也接練拍片道歉，表示誤以為奶茶是鮮奶茶，殊不知是誤解。但網友質疑，為何小吳頻頻拍片道歉，紀卜心身為合夥人卻僅透過限時動態發聲。

紀卜心說明，沒有跟小吳一起拍攝道歉影片的原因是：「小吳人在國外，遭颱風班機被取消，我們無法一起拍影片說明。」她也對自己沒有在第一時間出面說明感到抱歉，因為太慌張才會在限時動態倉促回覆。

小吳（左）與紀卜心（右）創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，爆出飲品標示不清。（翻攝自IG）

由於品牌不只紀卜心、小吳兩人，還包含其他同仁。因此品牌決定會等到公司內部準備好聲明，才會正式對外回覆。從飲料配方研發出來後，他們就知道「熟成生乳」成分包含奶粉，且飲料口感如何其實判定很主觀，一直喜歡奶精奶茶，也喜歡產品才會想要分享給大家，紀卜心認真：「我發誓我們的初心絕對沒有想要『隱瞞、欺騙』大家，但是標示上沒有寫清楚，我們完全承認是我們的疏忽，非常對不起！」

紀卜心與小吳坦承錯誤，同時門市也已經改進並且標示清楚，但是，網友質疑，至目前為止，紀卜心、小吳在本月21日發品牌道歉聲明、22日發生道歉之後，26日開始用拍片、限時動態發文道歉，已經道歉3次。

紀卜心遭質疑為何不拍片道歉。（翻攝自IG）

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