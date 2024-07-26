江美琪分離8歲大獨生子 這句話讓她心碎淚崩

江美琪推出新歌。（萬力達娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小美」江美琪推出新歌《幾分知己》，這首歌由音樂人張軒為小美量身打造，張軒聽了小美因為工作與兒子睦睦分隔兩地，藉由視訊維繫情感的故事，認為心繫彼此也是種陪伴，足以生出互相支持的力量。

小美提及聽到張軒唱的demo時就心頭一震，「當時一聽就覺得就是這首歌了，也在腦海中生成想要詮釋的畫面。」

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因為工作，小美時常當空中飛人，記得有次隔天要飛行，8歲大的獨生子睦睦突然在睡前轉身問她：「媽媽，妳什麼時候才可以不用飛來飛去，可以陪我」，讓小美揪心淚崩，內心滿是不捨。

被問到兒子聽過《幾分知己》了嗎？小美開心說：「他聽了很多首，連這些副歌都會唱囉，其中還包含很多首即將發行的新專輯的作品。」

《幾分知己》也是三立、華視實境冒險節目《上船了！各位》的片尾曲，小美表示：「就是在我最需要陪伴、最低落的時候，不管是家人、朋友或粉絲都會透過各種方式，讓我知道他們對我的關心、讓我感受到愛，同樣我也希望透過這首歌，可以讓每個聽者都能感受到自己並不孤單。」

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