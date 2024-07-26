黃嘉千異國婚變 纏訟2年露面預告「8月落幕」

黃嘉千。（資料照；記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃嘉千和夏克立前年爆出婚變，16年異國婚破碎，雙方離婚官司在士林地院纏訟2年，黃嘉千今出席果陀劇場舞台劇《穿越門中門》，預告離婚官司將於8月告一段落，被問及心情，她受訪時嘴角上揚稱：「現在專注在戲上，我超緊張的，還跑到陳大天房間跟他說『我好想大便』。」因今晚就要首演，但颱風讓劇組少了1天進劇場排練的時間。

她今聲音略帶沙啞，因日前演員們輪流感冒，黃嘉千甚至還高燒不退，好在看了醫生，還嘗試人生第一次刮痧，終於好轉，她坦言大家生病時最擔心影響家中有新生兒的黃尚禾，都會自律戴上口罩。

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而「Albee」范乙霏則是在颱風天落枕，在家吃了6顆止痛藥，還嘗試躺在床邊讓頭自然垂下的用民俗療法「自我治療」，沒想到全無用處，只好在強風大雨狼狽掛急診，她直呼：「急診室裡超多人！」只是落枕嚴重，她今天依舊不能轉動脖子，若要轉頭，必須側身移動，好在她飾演高冷貴婦，這動作很符合角色特質。

《穿越門中門》於7月26日起在臺北表演藝術中心大劇院開演，售票請洽果陀劇場官網以及兩廳院OpenTix售票網。

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