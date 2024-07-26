高虹安一審判7年4個月 486先生怒嗆太輕了

北院今天上午針對高虹安涉貪案宣判，高被依貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，判刑7年4月。（本報合成）

〔記者林南谷／台北報導〕新竹市長高虹安被控立委任內詐領助理加班費46萬餘元案，台北地院審理今（26）日上午宣判，高虹安被依貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，判刑7年4月、褫奪公權4年，可上訴，團購電商名人「486先生」陳延昶第一時間獲悉判決結果，痛斥「太輕了」。

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判決指出，除高虹安被判7年4月，同案遭判刑的還包括國會辦公室前公關主任「公衛文」王郁文犯貪污治罪條例之非公務員與公務員利用職務機會詐取財物罪，判刑2年、緩刑5年。

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對於2人判決，486先生透過個人臉書發出怒火嗆聲：「高虹安一審判處7年4個月，王郁文2年，太輕了。」很多網友也跟著呼應486先生怒喊「對她太仁慈了」、「真的太輕了」，也有人振臂高呼：「颱風後的司法陽光。」

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判決指出，除高虹安被判7年4月，同案遭判刑的還包括國會辦公室前公關主任「公衛文」王郁文犯貪污治罪條例之非公務員與公務員利用職務機會詐取財物罪，判刑2年、緩刑5年。前行政主任「兔姊」黃惠玟犯貪污治罪條例之非公務員與公務員利用職務機會詐取財物罪，判刑2年、緩刑5年。前主任陳奐宇犯貪污治罪條例之非公務員與公務員利用職務機會詐取財物罪，判刑1年，緩刑3年。前法務主任陳昱愷無罪，均可上訴。

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據了解，《地方制度法》第78條規定，縣市首長被依《貪污治罪條例》起訴並於一審被判有罪，將停職改由副市長代理職務。

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