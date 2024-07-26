雷神化聲柯博文揭《變形金剛》源起 見證英雄誕生

克里斯漢斯沃為《變形金剛：源起》中的「奧利安派克斯」獻聲，角色未來將成為柯博文。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕首部全電腦動畫製作的《變形金剛》系列電影《變形金剛：源起》，今（26）日隨著聖地牙哥動漫展曝光全新預告，揭開後來代表「博派」的柯博文和「狂派」密卡登不為人知的起源故事。他們是長久以來的宿敵，但很久以前他們還是「奧利安派克斯」及「D-16」時，卻曾經是像兄弟般的超級好朋友，而且永遠改變了賽博坦星球的命運。

克里斯漢斯沃（左）、布萊恩泰瑞亨利一同出席《變形金剛：源起》聖地牙哥動漫展發布會。（UIP提供）

該片由《玩具總動員4》導演喬許庫利執導，「雷神」克里斯漢斯沃為「奧利安派克斯」配音，《哥吉拉與金剛：新帝國》布萊恩泰瑞亨利則化聲「D-16」，其他卡司陣容還包括「黑寡婦」思嘉喬安森（或譯：史嘉蕾喬韓森）配音的「艾麗塔」、《超級瑪利歐兄弟電影版》基根麥可奇配音的「B-127」。

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導演喬許庫利、系列製片羅倫佐狄邦奈凡杜洛率領克里斯、布萊恩、基根等人日前一同出席位於派拉蒙片廠的特別放映活動，更於當地時間25日現身聖地牙哥動漫展，受到粉絲熱烈歡迎的他們更在台上和粉絲大玩自拍。

克里斯漢斯沃（左起）、基根麥可奇、製片羅倫佐狄邦奈凡杜洛、布萊恩泰瑞亨利、導演喬許庫利在《變形金剛：源起》動漫展發布會和粉絲自拍。（翻攝自IG）

克里斯對於加入《變形金剛》系列直呼「真的是太棒了！」，「我所配音的角色奧利安派克斯，有些人應該知道他將成為柯博文，此外，我對這個起源故事很感興趣，兩個最好朋友後來反目成仇，接著是英雄的誕生，這就是他成為我們所愛的無敵柯博文的旅程。」《變形金剛：源起》將於9月13日搶先美國一週在台上映。

電影《變形金剛：源起》揭開英雄起源。（UIP提供）

《變形金剛：源起》最新預告：

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