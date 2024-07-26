晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

雷神化聲柯博文揭《變形金剛》源起 見證英雄誕生

克里斯漢斯沃為《變形金剛：源起》中的「奧利安派克斯」獻聲，角色未來將成為柯博文。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕首部全電腦動畫製作的《變形金剛》系列電影《變形金剛：源起》，今（26）日隨著聖地牙哥動漫展曝光全新預告，揭開後來代表「博派」的柯博文和「狂派」密卡登不為人知的起源故事。他們是長久以來的宿敵，但很久以前他們還是「奧利安派克斯」及「D-16」時，卻曾經是像兄弟般的超級好朋友，而且永遠改變了賽博坦星球的命運。

克里斯漢斯沃（左）、布萊恩泰瑞亨利一同出席《變形金剛：源起》聖地牙哥動漫展發布會。（UIP提供）

該片由《玩具總動員4》導演喬許庫利執導，「雷神」克里斯漢斯沃為「奧利安派克斯」配音，《哥吉拉與金剛：新帝國》布萊恩泰瑞亨利則化聲「D-16」，其他卡司陣容還包括「黑寡婦」思嘉喬安森（或譯：史嘉蕾喬韓森）配音的「艾麗塔」、《超級瑪利歐兄弟電影版》基根麥可奇配音的「B-127」。

導演喬許庫利、系列製片羅倫佐狄邦奈凡杜洛率領克里斯、布萊恩、基根等人日前一同出席位於派拉蒙片廠的特別放映活動，更於當地時間25日現身聖地牙哥動漫展，受到粉絲熱烈歡迎的他們更在台上和粉絲大玩自拍。

克里斯漢斯沃（左起）、基根麥可奇、製片羅倫佐狄邦奈凡杜洛、布萊恩泰瑞亨利、導演喬許庫利在《變形金剛：源起》動漫展發布會和粉絲自拍。（翻攝自IG）

克里斯對於加入《變形金剛》系列直呼「真的是太棒了！」，「我所配音的角色奧利安派克斯，有些人應該知道他將成為柯博文，此外，我對這個起源故事很感興趣，兩個最好朋友後來反目成仇，接著是英雄的誕生，這就是他成為我們所愛的無敵柯博文的旅程。」《變形金剛：源起》將於9月13日搶先美國一週在台上映。

電影《變形金剛：源起》揭開英雄起源。（UIP提供）

《變形金剛：源起》最新預告：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中