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娛樂 最新消息

明星賽遭酸「划水」！安芝儇不安求救心境曝 李多慧暖喊1句

安芝儇（左）曝首次參加明星賽的緊張心情，李多慧給暖心安慰。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇，擁有亮麗外型及一雙大長腿，深受許多台灣粉絲喜愛，怎料，日前參加明星賽卻遭部分酸民質疑「划水」不認真，引發討論，昨（24）安芝儇釋出當天Vlog影片，透露首次參加明星賽的緊張心情。

安芝儇坦言彩排時狀態不好。（翻攝自IG）

安芝儇在YouTube頻道上傳明星賽的Vlog影片，分享後台休息室的內幕，透露自己在彩排時的狀態不太好，因為前一天頭痛到完全沒有辦法專心練習，只能用剩下的時間在休息室多加練習。首次參加明星賽的安芝儇也坦言相當緊張，擔心自己舞蹈跳不好，還特地詢問好友李多慧記舞的訣竅。

安芝儇（右）與李多慧將近1年沒看到對方。（翻攝自IG）

李多慧見安芝儇不安的心情，便安慰安芝儇放寬心享受活動就好，「明星賽就是大家一起來玩的，只要開心就好！」用不著把每個動作都做到完美，讓深怕自己跳不好的安芝儇稍微緩解緊張情緒。影片曝光後，不少粉絲也留言安慰，「明星賽真的是大型交朋友聚會，很開心看到小安玩得這麼高興」、「小安超漂亮！希望不要理酸民，明星賽時好好去玩就對了」。

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