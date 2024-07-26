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娛樂 最新消息

蕭敬騰成都演唱會在即！「1事」惹小粉紅不滿：可以取消嗎？

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「老蕭」蕭敬騰去年與經紀人老婆Summer登記結婚，不時會在社群分享夫妻日常。近日他帶著summer至中國昆明工作，24日他在微博曬出一系列照片，怎料卻引來網友哀號：「別來了…

蕭敬騰分享與老婆Summer的工作花絮照。（翻攝自微博）

蕭敬騰（24）日在微博上分享與老婆Summer的工作花絮照，表示在中國昆明錄影錄到2點，分享自己一早就去爬山、吃齋飯的一系列行程，最後還不忘告訴大家自己要繼續錄影。引大批網友留言：「沒在成都，這兩天天氣都晴了。」、「求求你來北京開演唱會！太悶了。」

蕭敬騰全文。（翻攝自微博）

據悉，蕭敬騰一到昆明，該地區突然由晴轉陰，不僅雷電交加，雨勢還相當猛烈，過去類似情況數不勝數，網友大多都認為他有祈雨的能力，讓他擁有「雨神」的稱號。而他將在中國成都舉辦演唱會，讓民眾哀號：「這個月成都雨水不斷，請問可以取消嗎？」

蕭敬騰成都演唱會在即，因降雨原因網友詢問能否取消。（翻攝自微博）

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