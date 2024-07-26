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影帝劉亞仁被控性侵硬上暖男 警疑群聚吸毒

劉亞仁捲入染毒品自毀前程。（翻攝自news1）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓影帝劉亞仁原本前途大好，不料捲入染毒品自毀前程，近日更被一名30多歲男子控訴遭他性侵，警方也不排除劉亞仁深陷群聚染毒。

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該男子表示，本月14日上午他在首爾龍山辦公室睡覺，醒來後發現被性侵，加害人就是劉亞仁。警方覺得事有蹊蹺深入調查後發現，涉案辦公大樓是第三者住所，並非劉亞仁的辦公室，或者該名男子所有。

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警方進一步透露，受害男子還提供爆炸性線索，指稱被性侵現場還有其他男子，正釐清劉亞仁是否也有使用毒品的可能性，同時也懷疑有群聚染毒。

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劉亞仁去年2月爆出染毒，從一開始的牛奶針（異丙酚），陸續被驗出共8種毒品反應，且涉案人數多達20人以上，期間更爆出協助共犯潛逃湮滅證據，去年底他在法庭初審，承認吸食大麻和部分異丙酚，並公開向大眾道歉。

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