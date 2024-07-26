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娛樂 最新消息

《夏日咖啡男友》和人配對成功？和「他」同款手鍊曖昧爆表

和人（左）和尤薩克戴起同款手鍊，遭粉絲懷疑「在一起」。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本戀綜《夏日咖啡男友》播出三週，培養出許多死忠粉絲，人氣超夯的和人在社群上一舉一動都是焦點；近來有眼尖粉絲發現他和第五集離開節目的尤薩克（USAK）不約而同戴上同款手鍊，引爆兩人「在一起」傳聞。

尤薩克曾在節目中主動進攻，向和人表示「你（和人）是我喜歡的類型」，卻在第五集因工作因素，宣布提前下車，當時全員錯愕，和人也感到心情五味雜陳，似乎內心不捨。

有粉絲近來發現，尤薩克、和人疑似有「愛的證明」曝光後，開始議論紛紛，直說「資訊量好大」、「是不是情侶手環」，也有粉絲表示想買一條一樣的、想跟單，意外掀起購買慾。

但有網友表示，該手鍊在日本很夯，幾乎很多男性人手一條，也有人搞笑猜測「是否《夏日咖啡男友》參加者的贈品」，甚至出現「和人在節目播出前早有男友」的說法，卻有粉絲闢謠，表示他曾澄清該男子只是朋友，並非另一半。

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