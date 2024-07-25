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娛樂 日韓

「韓版許光漢」人氣夯！魏嘏隽被公認台灣臉 李政縣翻轉賽局搶出道

魏嘏隽（左）、李政縣都曾被封「韓版許光漢」。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕高人氣男神許光漢近日撞臉《花系列》小生林煒引熱議，而憑藉《想見你》紅遍台韓的他，不僅讓泡菜妹搶封「許太太」，當紅演員、偶像但凡冠上「韓版許光漢」人氣同樣驚人。

和許光漢撞臉一事，連林煒本人都直呼神奇，「沒想到不僅演技，外形也能傳承，非常幸福且幸運的一件事情。」他也盼兩人有機會同台飆戲，「期待觀眾可以看到斯文的帥VS陽光的帥！」講到撞臉，韓版許光漢可說是遍地開花，不過最被粉絲點頭認可的莫過於 「TWS」金道勳，他出道不久就被網友以「長得像許光漢的5代男團成員」引起熱話，直呼他是台灣青春電影的男主相。

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金道勳穿上校服模樣相當清新。（翻攝自IG）

「EVNNE」李政縣則因許光漢逆轉賽局，他以高齡練習生身分挑戰《BOYS PLANET》，前期幾乎沒鏡頭，卻因長相氣質激似許光漢翻紅，從淘汰邊緣挺進總決賽，最終以衍生團EVNNE出道，更是公認的門面代表。而BTS師弟、人氣男團TXT的崔秀彬也高居「光漢家族」榜單上，同樣被粉絲形容有台灣電影清新又讓人心動的主角長相。

許光漢演出《戀愛沙塵暴》曾被指像洪宗玄。（翻攝自IG）

臉蛋稜角分明的許光漢有著恐龍相，過去演出《戀愛沙塵暴》時，帥痞形象就被指出和《步步驚心:麗》洪宗玄很相像；他過去演出《稍息立正我愛你》，因角色撞名，被稱為「台版金宇彬」；無獨有偶，同為恐龍相代表的魏嘏隽，在《魷魚遊戲》播出之後，不僅被韓網公認有「台灣臉」，更因迷人的燦笑獲封「韓版許光漢」，晉升人氣演員。

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