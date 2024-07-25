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娛樂 音樂

65歲文章萬里長城現蹤！ 「痛失千萬」原因曝光

文章為了演唱會，每天運動鍛鍊體能。（翰森娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕三金歌王文章10月起將在北中南展開3場巡演，為了出道40週年的演唱會，他非常用心籌備，這陣子他到中國北京工作，不忘爬長城當成運動鍛鍊。

為了備戰演唱會，文章不惜推掉10場活動，損失高達台幣8位數，只為了有更多時間，每天賣力練唱、鍛鍊體能。

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相隔多年又登上了萬里長城，65歲的文章直呼，長城的台階很高，對他的身體和年齡來說都是考驗，「北京這幾天高溫高達40度，但想著既然來了，就努力征服。」

文章不免想起生活上曾遇到的挫折和困難，藉以勉勵歌迷，只要堅定信念、持之以恆，一定能克服困難。

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文章爬長城當成運動，直呼是考驗。（翰森娛樂提供）

此外，文章相隔17年發行了新專輯《致青春》，包括《刻在青春你的名》、《歸來》、《還好，你還在》等新歌都登上了電台的排行榜冠軍，讓他感動直呼：「謝謝歌迷厚愛，感謝大家這17年來對我的鼓勵，未來會繼續努力。」

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