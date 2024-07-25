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凱米釀災！曹西平店外招牌被吹翻 心淌血曝：損失很大

曹西平台中飾品店招牌被吹飛。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曹西平面對凱米撲台，拍下台中空無一人的街景，其經營的飾品店也嚴陣以待。沒想到，他做好萬全準備仍難抵風雨，透露店外招牌被大風挪移原地好幾公尺，還撞倒放在路邊的告示牌、護欄，好在工作夥伴趕緊衝出門搶救，才沒有波及無辜。

監視器畫面可見，招牌被大風吹到挪移好幾公尺。（翻攝自臉書）

他哀嘆一連兩天颱風假損失慘重，「颱風天大家損失都很大，每個店家每個攤販都無法做生意，房租、人事費用還是要付錢的。」不過天災當前，他也只能自嘲兼安慰，「今天又是白做工了颱風天沒有人潮，老闆們辛苦了。」

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而他從朋友那得知超市食物被搶光，無奈地和對方說：「忍耐一下隨便吃吃兩天颱風就走了。」也不解一窩蜂搶食物的原因，呼籲別嚇自己，更不要藉機哄抬物價，最重要的是風雨天在外務必得注意安全，「注意安全小心街上招牌掉下來，或是住家的東西掉下來，待在家，忍耐一下颱風很快就會離開了。」

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