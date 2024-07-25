小陳美鳳遭爆50萬泰國變性！妞妞不忍全說了 反擊「34G爆乳人妖」傳聞

蘇柏臻（中）舉辦發片記者會，張維佑（左起）、何華、妞妞、魏正豪現身站台。（酷思玩娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕前Super7女團團長妞妞「許寀菁」力挺青梅竹馬蘇柏臻發片，今（25日）冒著颱風現身記者會站台，兩人異口同聲強調「絕不來電」，蘇柏臻更爆料好友時常被當成人妖，讓妞妞覺得好氣又好笑。

妞妞霸氣反擊變性傳言。（酷思玩娛樂提供）

外型性感的妞妞擁有「小陳美鳳」的稱號，還有34G的豐滿上圍，她近年轉戰主持勤跑活動，因為活動太多喉嚨操到「倒嗓」，無奈地說：「真的是音道發炎了！」透露聲帶已經長繭多年，所以嗓子變得很啞，根本是職業災害。

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對於砸了50萬到泰國變性的傳言，妞妞受訪嬌嗔，「所以我都不敢講話，很怕被誤會，對啦，我時常被問是不是從泰國回來的！」隨後解釋當然是真女人，「34G也是天然的，不是假奶。」自誇胸型自然絕對「做不出來」，而且還是小粉紅。

妞妞除了主持，預告下半年也要推出新單曲，「這首歌非常厲害，是我從一位天后手上搶來的。」請粉絲拭目以待。

妞妞正在籌備新歌。（酷思玩娛樂提供）

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