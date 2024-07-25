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娛樂 最新消息

Joeman紐約搭「台幣上萬元」計程車 發現被坑急報警

Joeman在美國搭計程車被坑。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕百萬YouTuber「Joeman」翁雋明以｢就是要對決」系列影片走紅，今（25）他釋出最新影片，可看得出來他人在美國，不過，Joeman說自己搭計程車時，居然被坑了台幣1萬多元，而且過程超誇張，他只好報警處理。

Joeman看到計程車司機計費使用APP覺得怪。（翻攝自IG）

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Joeman到機場之後，被假冒機場官方人員帶去搭「計程車」，但對方始終不願提供價格，只說「按紐約的費率計價」，Joeman上車後就覺得不對勁，因為司機打開APP然後費用一路狂飆，司機還不斷跟Joeman及其友人聊天，試圖讓它們鬆懈心防，一行人這樣浩浩蕩蕩到了飯店之後，Joeman打算付錢，這時才發現車資高達400多美元，換算成台幣大約16000元。Joeman覺得自己被坑，因為到了目的地之後，車資竟然還在計算，計程車司機警覺到Joeman發現不對勁，竟威脅要把它們在回機場，雙方爭執不下只好報警處理。

面對計程車司機敲竹槓，Joeman選擇報警處理。（翻攝自IG）

Joeman說，警察抵達之後，車資竟然從原本的400多美元變成350美元（約新台幣11451元），司機還在警察面前裝可憐，並誣指Joeman口頭答應，所以這趟旅程的車資是合法的合約，並不存在「敲竹槓」行為，讓人超傻眼。最後在警方協調下，Joeman付了300美元（約新台幣9815元）車資結束這件荒唐的事。

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陳建文Alvin（@chunwen0930）分享的貼文

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