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娛樂 電視

電豹女揭颱風天驚魂！高架橋上開車 「劇烈搖晃」變海盜船

〔記者林欣穎／台北報導〕浪LIVE「Leopard Girls 電豹女」日前開放徵選新血，本屆電豹女徵選以高規格、高標準設計，不但有團練環節，還規劃團遊，只為觀察女孩們的互助精神、臨場反應、自我挑戰的態度，讓學姐學妹互動狀態一目了然。

前排左起草莓、貝貝、絲思，後排左起諺諺、曈曈、Nia、語萱、筱緹。（想想時間有限公司提供）

電豹女率領學妹候選人造訪嘉義「咩咩上樹」萌寵樂園時，40位可愛女孩的大陣仗瞬間成為全場焦點。她們輪流與水豚君、笑笑羊比萌，人氣啦啦隊女神雲豹女笑笑居然「動物恐懼症」發作，被可愛的笑笑羊嚇到驚聲尖叫。好姊妹雪寶一面喊害怕，但還是努力克服恐懼，下場體驗讓小羊跳到背上。

她們返家後沒多久，就傳來凱米颱風登陸消息，讓電豹女們直呼幸好沒有影響團遊。原來她們過去對颱風都有恐怖回憶，雪寶小時候遇颱風天淹水及腰，驚見巨量蟑螂湧出，驚悚景象至今揮之不去。Nia溜狗習慣風雨無阻，結果颱風天出門的下場就是在狂風中被拉著跑，人和狗都狼狽不堪。

草莓（左）帶學妹艾麗空中展示應援動作。（想想時間有限公司提供）

諺諺、筱緹和語萱也都有差點被颱風吹跑的經驗，諺諺和語萱最後是抱著電線桿、柱子才得救，筱緹被颳到撞上牆壁，從此不敢在颱風天出門。笑笑更誇張，有次鐵齒在颱風天開車出門，結果上了高架橋，車子被風吹到劇烈搖晃彷彿海盜船，讓她心中留下恐懼陰影，再也不敢於颱風天貿然開車上路。

紹頤在華岡藝校念書時曾被颱風困在陽明山上，當時下山交通受阻，山上物資短缺又大停電，大家只好在宿舍點蠟燭苦中作樂，最後在同樓層的文化大學鄰居邀請下，所有住戶擠在一起看電影。Jasmine這幾天正好人在日本，以為幸運躲過風雨，結果日本同樣風雨交加，讓她直呼無奈。

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