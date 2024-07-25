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娛樂 電視

巴黎奧運明天登場！小8合體擊劍國手 綜藝初體驗超害羞

〔記者林欣穎／台北報導〕2024巴黎奧運將在明天開幕，今年才剛滿21歲的擊劍小王子陳弈通將代表台灣出賽，這也是台灣選手睽違36年後再度站上奧運擊劍賽場，趁著難得回台灣的空檔參加NOWnews今日新聞《奧運Now英雄》拍攝，在節目中和小8挑戰現在最流行的16蹲，比賽之前小8還貼心提醒非常耗費體力，沒想到陳弈通蹲超過34下還臉不紅氣不喘，小8看他沒有停下來的跡象連忙喊卡，小8開玩笑說:「我怕陳益通這樣一蹲，不小心就蹲出了金氏世界紀錄。」

睽違36年，陳弈通（左）代表台灣再戰奧運擊劍。（NOWnews 今日新聞《奧運Now英雄》提供）

其實16蹲對陳弈通而言是輕而易舉，因為擊劍非常重視敏捷度，因此下半身訓練強度非常高，小8好奇問:「你不累嗎？我心跳都飆到150了」，只見陳弈通露出十分靦腆的搖搖頭。《奧運Now英雄》中小8追問陳弈通怎麼會選擇在台灣相對陌生的擊劍，陳弈通說:「小時候我也試過游泳、跑步、足球，但我就愛上擊劍運動，而且我那時就立定志向，我要打職業、要挑戰奧運殿堂。」

藝術與擊劍兩項領域看似完全不同，但對陳弈通而言運動與藝術是人生當中相輔相成的存在，《奧運Now英雄》錄影剛好遇上陳弈通生日，製作單位最後特地送上驚喜生日蛋糕，讓陳弈通又驚又喜，許下三個願望都是「奧運奪金牌」。

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