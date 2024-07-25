唐治平颱風夜逛大街 喃喃自語「髒東西跟著我」

唐治平23日二度赴士林地檢署應訊，庭後受訪表示跟檢察官約好，下週一會前往殯儀館「認真確認遺體」，如果是他母親，會認、就會簽相關文件。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕強颱凱米肆虐全國，各地警戒，今（25）日各縣市都放颱風假，昨晚有民眾目擊藝人唐治平出現在台北市信義商圈，口中還不斷喃喃自語有髒東西跟著他。

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唐治平母親上個月3日被鄰居發現陳屍新北市淡水一處社區頂樓，但他至今仍不認母親已過世並拒絕指認，有專家認為他疑患「解離性失憶症」，才會時而言行如常，時而脫離現實的短暫失憶。

唐治平（左）日前和愛爾麗總裁常如山相見歡，也有了新工作。（翻攝自臉書館長就是狂）

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24日颱風夜，唐治平更被民眾撞見穿著紅白拖出現在信義商圈，據《中天新聞網》報導，有民眾在信義商圈看到唐治平，好心上前關心他為何颱風夜還不回家？他竟表示身體髒髒的剛好可以洗澡，還說有髒東西跟著他，更表示躲髒東西一陣子就會想要出來扁它。

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不只如此，唐治平接著更表示，警員有一些感覺是兄弟，自稱現在無法回家，因為家裡附近有人在威脅他。

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