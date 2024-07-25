「飯碗CP」定情始末揭秘！4看點剖析《慶餘年》魅力

〔記者蕭方綺／台北報導〕隨著古裝傳奇劇《慶餘年》第二季問鼎2024年度劇王，《慶餘年》第一季也將在Disney+啦，為此特地盤點了4大快速入門《慶餘年》宇宙不可錯過的劇情看點，不論是想溫故知新的老粉，或是對加入《慶餘年》宇宙躍躍欲試的新朋友們，都能做好準備迎接這部被稱為「流量天花板」的劇王之王。

張若昀（右）和李沁組《慶餘年》「飯碗CP」，顏值超登對。（Disney＋提供）

第一點就是新穎題材加上燒腦劇情，創造出的激烈火花。《慶餘年》第一季以其獨特的敘事風格和深刻的角色描繪，將觀眾帶入了一個龐大的架空古裝世界中，身世神秘的少年范閒（張若昀 飾）身處古裝世界卻擁有現代人的強烈人道主義精神，他戲裡將歷經千山萬水，在不斷克服各種困難的同時仍不忘赤子之心，堅定着自己的理想。

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其次為現代用詞碰撞封建古代社會，有許多令人會心一笑的新詞湧出。《慶餘年》在鋪陳眾多議題的同時，更融入許多喜劇元素創造出獨特的慶式風格，為古裝傳奇劇打造全新道路。

《慶餘年》流量爆棚受封古裝劇王。（Disney+ 提供）

在跌宕起伏的劇情中，范閒的對白總是充滿了機智和幽默，更透過現代語言和思維方式來解讀應對，如「何謂狗血而何謂劇情」、「泡妞」、「機器貓」等獨特現代用詞，都為觀眾帶來了許多會心一笑的時刻，而范閒因醉酒將文壇大家詩詞全背誦出來的經典名場面，也為他贏下了「小范詩仙」的名號。

而該劇華麗卡司也是一賣點，除了男主角范閒找來人氣實力派演員張若昀外，李沁則在劇中飾演靈動清新的女主角林婉兒，其彷彿不食人間煙火的氣質也大受好評，更將范閒迷得神魂顛倒，「飯碗CP」初見鍾情時的戀慕就此開始。

劇中的配角陣容則找來影帝陳道明、辛芷蕾、吳剛、李小冉等實力派演員出演，其中陳道明在劇中飾演城府極深的慶帝，原著作者貓膩也曾透露，當初在寫慶帝這個角色時，就是以陳道明為原型來塑造的，表面平易近人實則深藏不露的心機演繹堪稱經典。

《慶餘年》第一季上架，讓網友複習經典。（Disney+ 提供）

最後則是劇情「反轉再反轉」，充滿懸念成了個繼續追劇的鉤子。《慶餘年》中主角是身世神秘的少年范閒，自幼跟隨奶奶生活在海邊小城澹州，隨著一位老師的突然造訪，他看似平靜的生活開始直面重重危機與考驗，對於自己身世之謎的好奇，促使范閒離開澹州，前往京都。

在京都，憑藉過人的智謀與勇武，他迅速成為年輕一代的佼佼者。范閒先以詩文冠絕京都，後被任命出使北齊營救人質，並查處震動朝野的走私案。在充滿正義感的小夥伴們的幫助下，范閒歷經千山萬水，不斷克服各種困難，同時堅守赤子之心，堅定自己的理想。

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