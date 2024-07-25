晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「飯碗CP」定情始末揭秘！4看點剖析《慶餘年》魅力

〔記者蕭方綺／台北報導〕隨著古裝傳奇劇《慶餘年》第二季問鼎2024年度劇王，《慶餘年》第一季也將在Disney+啦，為此特地盤點了4大快速入門《慶餘年》宇宙不可錯過的劇情看點，不論是想溫故知新的老粉，或是對加入《慶餘年》宇宙躍躍欲試的新朋友們，都能做好準備迎接這部被稱為「流量天花板」的劇王之王。

張若昀（右）和李沁組《慶餘年》「飯碗CP」，顏值超登對。（Disney＋提供）

第一點就是新穎題材加上燒腦劇情，創造出的激烈火花。《慶餘年》第一季以其獨特的敘事風格和深刻的角色描繪，將觀眾帶入了一個龐大的架空古裝世界中，身世神秘的少年范閒（張若昀 飾）身處古裝世界卻擁有現代人的強烈人道主義精神，他戲裡將歷經千山萬水，在不斷克服各種困難的同時仍不忘赤子之心，堅定着自己的理想。

其次為現代用詞碰撞封建古代社會，有許多令人會心一笑的新詞湧出。《慶餘年》在鋪陳眾多議題的同時，更融入許多喜劇元素創造出獨特的慶式風格，為古裝傳奇劇打造全新道路。

《慶餘年》流量爆棚受封古裝劇王。（Disney+ 提供）

在跌宕起伏的劇情中，范閒的對白總是充滿了機智和幽默，更透過現代語言和思維方式來解讀應對，如「何謂狗血而何謂劇情」、「泡妞」、「機器貓」等獨特現代用詞，都為觀眾帶來了許多會心一笑的時刻，而范閒因醉酒將文壇大家詩詞全背誦出來的經典名場面，也為他贏下了「小范詩仙」的名號。

而該劇華麗卡司也是一賣點，除了男主角范閒找來人氣實力派演員張若昀外，李沁則在劇中飾演靈動清新的女主角林婉兒，其彷彿不食人間煙火的氣質也大受好評，更將范閒迷得神魂顛倒，「飯碗CP」初見鍾情時的戀慕就此開始。

劇中的配角陣容則找來影帝陳道明、辛芷蕾、吳剛、李小冉等實力派演員出演，其中陳道明在劇中飾演城府極深的慶帝，原著作者貓膩也曾透露，當初在寫慶帝這個角色時，就是以陳道明為原型來塑造的，表面平易近人實則深藏不露的心機演繹堪稱經典。

《慶餘年》第一季上架，讓網友複習經典。（Disney+ 提供）

最後則是劇情「反轉再反轉」，充滿懸念成了個繼續追劇的鉤子。《慶餘年》中主角是身世神秘的少年范閒，自幼跟隨奶奶生活在海邊小城澹州，隨著一位老師的突然造訪，他看似平靜的生活開始直面重重危機與考驗，對於自己身世之謎的好奇，促使范閒離開澹州，前往京都。

在京都，憑藉過人的智謀與勇武，他迅速成為年輕一代的佼佼者。范閒先以詩文冠絕京都，後被任命出使北齊營救人質，並查處震動朝野的走私案。在充滿正義感的小夥伴們的幫助下，范閒歷經千山萬水，不斷克服各種困難，同時堅守赤子之心，堅定自己的理想。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
你可能還想看 more
今日熱門
載入中