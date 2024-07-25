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娛樂 亞洲

泰超紅BL男星9月來台！喊話百萬粉：請推薦台灣特色美食

〔記者蕭方綺／台北報導〕泰國BL男星Meen、Ping憑藉著《愛龍奈》、《親愛的黑幫歐巴My Dear Gangster Oppa》、《球愛神助攻The Rebound》三搭CP迅速竄紅，在IG坐擁百萬粉絲，他們宣布將在9月21日舉辦首次來台見面會「MVP MeenPing 1st Fan Meeting in Taipei」，他們表示相當期待來台見粉絲，也說對於台灣美食略有耳聞，歡迎粉絲在IG推薦他們特色美食，「有機會一定要好好品嚐！」

Meen（左）與Ping即將來台灣舉辦見面會。（富達盛娛樂提供）

Meen和Ping之間自然流露的化學反應一直是粉絲們津津樂道的話題，他們在《愛龍奈》、《親愛的黑幫歐巴My Dear Gangster Oppa》和《球愛神助攻The Rebound》中，自然流露的情感和默契，讓觀眾感受到了真實的愛情。

Meen（左）與Ping已經三搭，是粉絲心中經典的CP組合。（翻攝自IG）

Meen曾分享了他對Ping的讚賞，他說：「Ping總是能夠讓角色變得生動，他的表演讓我們的每一個場景都充滿了真實的情感。」而Ping則回應：「和Meen一起演戲總是很輕鬆，我們的互動很自然，這讓我們能夠更好地表現出角色之間的愛情。」

Meen（左）與Ping在BL泰劇《親愛的黑幫歐巴》親密戲，成粉絲經典。（翻攝自IG）

而從《愛龍奈》中的浪漫搞笑，到《親愛的黑幫歐巴My Dear Gangster Oppa》中的動作與深情，與《球愛神助攻The Rebound》的隊友情，Meen和Ping展示了他們的多樣的角色演繹能力。其中在《親愛的黑幫歐巴My Dear Gangster Oppa》中兩人的親密互動，讓觀眾感受到他們之間的深厚感情和複雜的情感糾葛。

「MVP MeenPing 1st Fan Meeting in Taipei」將於9月21日下午四點在台北HANASPACE花漾展演空間展開，並於8月3日中午12點於KKTIX售票。

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