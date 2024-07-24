JKF女郎「只遮三點」放送好身材 曝擇偶條件解密火辣夜晚

初代JKF女郎雙囍出道邁入10週年，再度登上JKF封面女星。（JKF提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕初代JKF女郎「雙囍」出道邁入10週年，這次再度登上JKF本月封面女星，她相當認真看待每一次的拍攝，身材更顯精瘦完美，雙囍表示：「維持身材肯定是基本的，畢竟我不想全靠修圖 （笑），希望能一直展現最美的自己給大家囉！」

再度穿上南半球失守的超辣比基尼的雙囍表示，在工作上做過最大的突破是「展現可愛甜美的一面」。擁有多年拍攝經驗的雙囍，面對鏡頭早已駕輕就熟， 雙囍說：「畢竟我從出道後就一直是走冷艷路線，所以對於可愛甜美的模樣比較陌生，不過能藉由工作展示更多元的面貌，真的是件很棒的事，也讓我更堅信自己可以做到風格不被定型！」

初代JKF女郎雙囍出道邁入10週年，再度登上JKF封面女星。（JKF提供）

現在單身的雙囍，大方透露擇偶條件，分別是要有控制情緒的能力、處理事情的態度、說話溝通的方式，也希望兩人第一次約會時，能一起去遊樂園、看電影、打保齡球，「這樣可以帶來更多樂趣和互動，還可以增加彼此之間的情感聯繫」，至於要一起如何度過火辣的夜晚？雙囍則調皮地說：「就把平常的JVID尺度加大一點點，這樣子的話，我看誰能把持。」

今年年初，雙囍在第五屆「百大女郎」頒獎典禮上光榮拿下第二名，出道多年的她直言這是她模特生涯中最高光的時刻，首次獲獎的她謙虛地感謝一路相挺的粉絲，「其實我和粉絲的相處模式就是像朋友一樣愛開玩笑；又像親人一般會互相關心，俗話說『一個人可以走得很快，一群人可以走得更遠。』謝謝大家陪我從一個人走成一群人，是你們的向心力讓我們凝聚在一起，謝謝你們！」

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