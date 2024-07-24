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娛樂 最新消息

民視、三立本土劇「強碰凱米颱風」兩樣情！許仁杰喊話：內褲、襪子全備妥

蘇炳憲（右）、許仁杰今早拍完《愛的榮耀》外景戲。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕凱米颱風來勢洶洶，蘇炳憲、張家瑋、許仁杰今早拍完民視八點檔《愛的榮耀》的外景戲後，劇組就全面收工兩天。而黃少祺、江祖平主演的三立八點檔《願望》剛上檔，庫存壓力大，今早風雨小的時候還有外景拍攝，下午開始全部進棚拍攝。

《愛的榮耀》製作人王珮華表示今天一早的外景趁風雨還沒來之前就先收工，而前陣子劇組都有持續拍攝，所以播出量還足夠，看到氣象顯示颱風強度需要好好注意，所以今明兩天棚內戲都會暫停，讓大家待在家防颱

蘇炳憲今表示早上風雨還好，但出門前特別把門窗都關好，開車也慢慢開，他還跟許仁杰趁空檔到外面撐傘拍照，他說：「希望這一次颱風威力可以減弱，大家都平安。」許仁杰表示劇組有安排車子接送拍戲，早上出門還沒有什麼動靜，但出門前已做好跟颱風決鬥、內褲全濕的準備，所以內褲、襪子還多帶。而剛好今天在賣場拍攝，大家一早就收工結束還順便補貨，買齊了糧食，大讚：「這安排簡直就是完美！」

張家瑋今早在咖啡廳拍戲。（民視提供）

張家瑋表示外景拍攝一切都很順利，而且劇組安排在室內咖啡廳拍攝，還可以品嚐咖啡，悠閒的享受早餐，她還提到：「上班開車都還可以，下班有感受到雨蠻大的，大家還是要注意安全，慢慢開車就好。」

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