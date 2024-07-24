颱風天照操！Ozone頂「凱米」狂練14小時 受傷心聲全說了

Ozone。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣男團Ozone將在8/3首次登上台北小巨蛋開唱，日前推出演唱會前哨曲〈最最靠近愛情的那天〉，配合純愛曲風，Ozone首次以全員一致的高中制服造型亮相，讓粉絲驚呼不斷，大讚是「最帥學長」。

小巨蛋演唱會進入倒數階段，Ozone閉關全力籌備演唱會，從5月宣布開唱至今，已婉拒超過20場商演活動，全力衝刺。除了練舞練唱練體能，再加上搖滾樂團及嘉年華訓練，每天特訓超過12個小時，今天適逢颱風天，他們不敢鬆懈，依然風雨無阻報到排練，從早上9點一直到晚上11點，不間斷持續交替排練演出內容。

請繼續往下閱讀...

Ozone。（索尼提供）

〈最最靠近愛情的那天〉邀請億萬票房電影《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙作詞，為配合歌曲氛圍，〈最最靠近愛情的那天〉學長教唱版Video故事線發展在高中時期，Ozone全員都是吉他社的社員，為了讓未來的自己能夠留下紀念，特別將日常練習的畫面錄製成時空膠囊保存，而這次也是Ozone自出道以來首次以高中制服造型亮相，讓粉絲們瞬間陷入學長狂熱。

Ozone。（索尼提供）

Ozone也不禁回想起身穿制服的青澀回憶，像是畢業時會邀請同學們在制服上簽名留念，還有曾經風靡校園的「私藏版畢業紀念冊」，在上面留下個人檔案及專屬的私密留言板，然而，在大家熱烈討論時，煥鈞一臉納悶笑說：「我怎麼都沒這些回憶？」被笑虧：「過太宅！」

他們持續魔鬼特訓，哲言表示：「因為籌備小巨蛋演唱會的特訓，讓體能數值從原本的2顆星，提升到現在有4顆星程度！」文廷也分享：「在排練過程中經歷很多挑戰，常有疲累的時候，但因為有粉絲的支持與鼓勵，讓我能從挫折中再站起來。」不過日前彩排時，高空特技組的文廷和子翔在練習時不慎撞到彼此，子翔當下撞到腰，衝擊力有些大讓他十分疼痛，彩排也緊急喊卡，先冰敷休息，好在就醫後無大礙；煥鈞則是在練POI時，手指再次被削掉一層皮，四隻手指都貼上人工皮再用繃帶纏起來後繼續練，練完POI又抱起貝斯彈，持續為在台北小巨蛋演唱會奮戰。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法