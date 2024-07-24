晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝國樑防堵被罷免 苦苓嗆：2年後休想連任

罷免基隆市長謝國樑話題近期受到熱議。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕凱米颱風來襲，仍澆不熄基隆市長謝國樑被罷免的新聞持續延燒，今（24）日上午，知名作家苦苓持續緊咬謝國樑。

苦苓一早在臉書發文直嗆說，就算謝國樑用盡各種「奧步」阻止自己被罷免，也已經重大「內傷」，2年後休想連任基隆市長。

相關新聞：不滿「善樑」被改成「拆樑」 國民黨基隆市黨部提告

說到激動處，苦苓更怒揭謝國樑硬要留下來目的，他怒吼：「是為了繼續角逐全國縣市長滿意度最後一名嗎？」

謝國樑上任後因政見跳票、施政問題頻出，早有市民不滿發起罷免，苦苓早在上個月24日，特別整理罷免謝國樑的10大理由，他指出，「第一，施政滿意度全國墊底；第二，臉書封鎖市民意見；第三，花1200萬請的代言人在跨年之後就沒見到人了，還另花132萬請一個『基隆政策推廣大使』，竟然是用限制性招標給特定人士。」

相關新聞：三軍儀隊為何操給2個死人看？ 苦苓不滿開嗆

「第四，第一場代言活動中，謝國樑為市民公開介紹『蝙蝠產的卵』；第五，免費Gogoro變成他牌電動機車，限制一堆還要花錢，引發民怨。罷免案連署啟動後才放寬條件、卻又因每日限量排不到，又引發民怨。」

相關新聞：基隆廟口夜市「反罷免」看板文字惹議 攤販總代表：非為挺樑

「第六，『不依法』下令市府團隊帶警察與鎖匠至東岸廣場鋸開門鎖，強行接管商場；第七，採『相對不利標』把東岸廣場簽約20年給市府收益明顯較差的廠商；第八，於臉書深夜直播表示自己是『很快樂的一個成年人，我的家裡經濟穩定』，並影射林右昌才有貪汙需求。還動用家族關係在二信員工中發起連署罷免，企圖罷免民進黨的3名議員；第九，擔任立委時，共應出席15次卻只到8次，出席率為當屆立委最低；第十，其他像是蓋摩天輪、白沙發案、人工草皮等等，足繁不及備載，問基隆人都知道。」

苦苓最後直言，「為了這些事就要罷免謝國樑，真的有必要嗎？有！」網友也紛紛留言表示，「我不想看血流成河，那是明年的事，今年只想看基隆人展現氣魄！」、「罷免就對了，讓會做事的人去擔任」、「基隆有史以來最廢的一個市長！」、「拆樑拆起來，罷免的第一槍一定要打響，基隆人加油」、「基隆市繼續空轉會是場災難」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中