謝國樑防堵被罷免 苦苓嗆：2年後休想連任

罷免基隆市長謝國樑話題近期受到熱議。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕凱米颱風來襲，仍澆不熄基隆市長謝國樑被罷免的新聞持續延燒，今（24）日上午，知名作家苦苓持續緊咬謝國樑。

苦苓一早在臉書發文直嗆說，就算謝國樑用盡各種「奧步」阻止自己被罷免，也已經重大「內傷」，2年後休想連任基隆市長。

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說到激動處，苦苓更怒揭謝國樑硬要留下來目的，他怒吼：「是為了繼續角逐全國縣市長滿意度最後一名嗎？」

謝國樑上任後因政見跳票、施政問題頻出，早有市民不滿發起罷免，苦苓早在上個月24日，特別整理罷免謝國樑的10大理由，他指出，「第一，施政滿意度全國墊底；第二，臉書封鎖市民意見；第三，花1200萬請的代言人在跨年之後就沒見到人了，還另花132萬請一個『基隆政策推廣大使』，竟然是用限制性招標給特定人士。」

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「第四，第一場代言活動中，謝國樑為市民公開介紹『蝙蝠產的卵』；第五，免費Gogoro變成他牌電動機車，限制一堆還要花錢，引發民怨。罷免案連署啟動後才放寬條件、卻又因每日限量排不到，又引發民怨。」

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「第六，『不依法』下令市府團隊帶警察與鎖匠至東岸廣場鋸開門鎖，強行接管商場；第七，採『相對不利標』把東岸廣場簽約20年給市府收益明顯較差的廠商；第八，於臉書深夜直播表示自己是『很快樂的一個成年人，我的家裡經濟穩定』，並影射林右昌才有貪汙需求。還動用家族關係在二信員工中發起連署罷免，企圖罷免民進黨的3名議員；第九，擔任立委時，共應出席15次卻只到8次，出席率為當屆立委最低；第十，其他像是蓋摩天輪、白沙發案、人工草皮等等，足繁不及備載，問基隆人都知道。」

苦苓最後直言，「為了這些事就要罷免謝國樑，真的有必要嗎？有！」網友也紛紛留言表示，「我不想看血流成河，那是明年的事，今年只想看基隆人展現氣魄！」、「罷免就對了，讓會做事的人去擔任」、「基隆有史以來最廢的一個市長！」、「拆樑拆起來，罷免的第一槍一定要打響，基隆人加油」、「基隆市繼續空轉會是場災難」。

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