27歲饒舌女歌手與粉絲互動中 當眾慘遭槍擊斃命

美國饒舌女歌手「Tan DaGod」遭槍擊死亡。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國饒舌女歌手「Tan DaGod」（本名：Alliauna Green）近日在加州奧克蘭的美容店開幕表演當眾遭槍殺死亡，引起現場恐慌。這位27歲的女歌手在表演活動中與粉絲互動環節遭受一名蒙面歹徒持槍闖入商家，並直接向她開槍。

開槍的嫌犯頭戴帽子並遮住臉。（翻攝自X）

Tan DaGod被槍擊的原因疑似因當日稍早與她人爭吵，槍擊事件發生後，雖然第一時間就被送往醫院，仍傷重不治。社群媒體上也出現一段紀錄Tan DaGod被槍擊瞬間的影片，從影片中可看見Tan DaGod微笑著與台下聽眾互動，接著蒙面人闖入並開槍，之後現場一片混亂，人們也爭先恐後地逃出來。

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27歲的Tan DaGod在稍早曾與人起爭執。（翻攝自IG）

一位目擊者表示：「她（Tan DaGod）當時正在表演，一個戴著帽子的傢伙從大門走進來後便開始開槍，每個人都躲到後面。」關於槍手，目擊者指證：「他（兇手）只針對她，因為我看到了，他並沒有向所有人開槍，只是向她開槍」。

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