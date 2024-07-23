Energy達成「1共識」決定重聚 Toro認了曾對彼此不滿

Energy即將登上小巨蛋開唱，團員都想彌補青春的遺憾。（Bella提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy即將在7月27、28日在台北小巨蛋舉辦兩場「一觸即發」演唱會，復合回歸歌壇後人氣直升，也登上雜誌封面。

Energy成為《Bella儂儂》雜誌封面人物，傾吐許多內心話，時隔20多年，近期團員為了演唱會必須密集相處排練，如果遇到意見分歧該怎麼解決？Toro表示：「以前大家有意見都不願意說出來，就這樣慢慢累積對彼此的不滿，但是現在會溝通，一定是5個人都達成共識才會再往下走。」

請繼續往下閱讀...

被問到是什麼動力讓團員願意再次合體站上舞台？Toro說：「其實這次會再出來，我們5個人只要有一個人不願意，這件事就不會成真，但是大家都有共識是要圓我們『青春的遺憾』，不論是對我們自己、對粉絲甚至是對華語娛樂圈的遺憾。」

牛奶也補充：「我很想看看這次可以走到哪裡，年輕時付出覺得結果很重要，但是到了現在則是享受過程，我們沒有為Energy訂定目標，就是努力把眼前的事情一件一件做好。」

牛奶、阿弟、書偉、Toro、坤達拍攝多款帥氣照片，回想起之前在信義區舉辦簽唱會人山人海，團員都很訝異台下竟然還有這麼多人記得他們，5個人一下台都落淚了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法