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娛樂 最新消息

後龍好望角音樂節8/3登場 「告五人」等6組藝人接力夕陽唱到星空

後龍鎮公所將於8月3日下午4點到晚間8點在好望角舉辦「好望角音樂節I WANT YOU」音樂節。（記者彭健禮攝）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮公所推動夏季濱海觀光，將於8月3日在擁有壯闊海景的後龍好望角辦理音樂節，邀請告五人、宇宙人、 沁樂團、怕胖團、P!SCO等5支樂團及歌手魏嘉瑩，接力從夕陽唱到星空，鎮長謝清輝相約民眾一起「在最美的場地、聆賞最HIGH的歌！」

後龍鎮公所於去年耶誕演唱會，首度邀請告五人，上萬人潮擠爆鎮公所廣場，連帶周邊市集及後龍夜市也是人潮錢潮強強滾，因此今年暑假，公所推動夏日海濱觀光，除再度邀請告五人來後龍開唱，再安排宇宙人、沁樂團、怕胖團、P!SCO等5支樂團及歌手魏嘉瑩，於8月3日下午4點到晚間8點在好望角舉辦「好望角音樂節I WANT YOU」音樂節。

謝清輝、縣議員鄭秋風等人今（23）日在鎮公所為音樂節宣傳。謝清輝表示，好望角有無敵海景和絕美日落，這次音樂節從夕陽唱到星空，可以說是「美麗無極限」，歡迎民眾參與，另活動現場也安排市集提供民眾消費，另夏日高溫，也請參加民眾務必做好防曬或補水，維持自身體力狀況。

「好望角音樂節I WANT YOU」交通資訊。（圖由後龍鎮公所提供）

後龍鎮公所指出，因好望角周邊道路狹窄，停車空間有限，僅開放機車前往會場，因此公所於「高鐵苗栗站」及「台鐵後龍站」安排有接駁車往返會場，此外，會場前的好望角番薯園設置計程車專用臨時停靠站，也歡迎多多利用。相關詳細交通資訊請上後龍鎮公所臉書粉專查詢。

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