高橋一生演台劇！新婚2個月首度來台現身 製作人曝片酬

《零日攻擊ZERO DAY》發布記者會；杜汶澤、連俞涵、莊凱勛、李杏、高橋一生、陳妤、游安順、鄧九雲、許時豪、柯一正、莊凱勛、藍葦華等。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕日星高橋一生、港星杜汶澤、連俞涵、等人今出席新戲《零日攻擊ZERO DAY》發布會，這也是高橋一生5月與飯豐萬理江結婚後，首度來台出席公開活動，其中高橋一生首度參與台劇演出，與連俞涵飾演的新聞主播在學生時期曾是戀人。

《零日攻擊ZERO DAY》發布記者會；高橋一生。（記者陳奕全攝）

高橋今受訪時提到來台拍戲3週，時常0偽裝走在台北街頭，笑說：「每個晚上都出去散步，每天都走一個半小時，不知道有沒有被認出來，感受到台灣人熱情、溫暖。」至於高橋一生片酬？製作人鄭心湄表示：「以他這樣等級的演員，我覺得很合理。」

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他事前為角色做足功課，中英日3種語言轉換無礙，他說一開始收到劇本，大概花了一週讀劇本，當中也和經紀人討論，「因為很喜歡這劇本，很快就決定（接演）。」一開始製作人和導演原本想幫他把劇本的中英文調整為日文，但高橋說：「請不要為我做劇本上的更動，專業的演員就是要為了劇本演出。」

為了角色，他花一個月學習中文，在日本也有台灣人老師在教，他說：「我從ㄅㄆㄇ的拼音到台詞都有學。」

《零日攻擊ZERO DAY》發布記者會；連俞涵、高橋一生。（記者陳奕全攝）

高橋也提到來台拍戲，第一天走進片場時，演員們和工作人員只有簡單點頭致意，讓他懷疑自己是不是不受歡迎，沒想到是大家情緒太內斂，殺青時才蜂擁而上找他拍照，他還稱自己連對手連俞涵有看過他演的《四重奏》，把他視為偶像這一點都沒有發現。

《零日攻擊ZERO DAY》發布記者會；高橋一生。（記者陳奕全攝）

他還提到拍戲過程中，碰到導演蘇奕瑄生日，他特地送上一張有刺繡的導演椅，接著表情略帶失望說：「隔天發現導演沒有坐那張椅子，可能是我太敏感，到最後殺青，都沒看到導演做那張椅子。」

導演蘇奕瑄在旁聽聞後大驚失色，急忙解釋：「我太珍惜了！怕在現場被我弄髒，才沒有拿出來。」高橋一生才點頭稱「原來如此」。

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