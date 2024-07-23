晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「Threads里長」柯震東喊窮 YT停更逾1年曝：沒錢拍

柯震東YT頻道超過1年沒更新，開玩笑說沒錢拍了。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕演而優則導的男星柯震東近日在Threads上活躍，還被封為是「Threads里長」不但經常海巡，有人標註他的帳號，偶爾還會收到本人親自回應。4年前柯震東曾經開設YouTube頻道，但細心網友注意到他已經有1年多沒更新YouTube頻道內容，問他何時才要發布新影片，柯震東的答案是：「沒錢拍了！也沒流量」。

柯震東在Threads上非常活躍。（翻攝自臉書）

柯震東的YouTube頻道從2020開始經營，內容豐富多樣，甚至還開箱柯震東位於東區住家與山裏頭的別墅，大方展示衣櫃、擺飾還有收藏的藝術品、公仔，在柯震東的YouTube頻道裡，點閱率最高的一部影片突破130萬點閱。

相關新聞：（G）-IDLE成員舒華社群留言  柯震東遭出征嘆：謹慎交友

該頻道最新的影片停留在柯震東執導的電影《黑的教育》去年上映時所發出的預告、幕後花絮。網友敲碗要柯震東繼續經營YouTube頻道，並撒嬌說：「我超喜歡看欸」。

柯震東回覆網友為何YT頻道沒有更新。（翻攝自Threads）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中