「Threads里長」柯震東喊窮 YT停更逾1年曝：沒錢拍

柯震東YT頻道超過1年沒更新，開玩笑說沒錢拍了。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕演而優則導的男星柯震東近日在Threads上活躍，還被封為是「Threads里長」不但經常海巡，有人標註他的帳號，偶爾還會收到本人親自回應。4年前柯震東曾經開設YouTube頻道，但細心網友注意到他已經有1年多沒更新YouTube頻道內容，問他何時才要發布新影片，柯震東的答案是：「沒錢拍了！也沒流量」。

柯震東在Threads上非常活躍。（翻攝自臉書）

柯震東的YouTube頻道從2020開始經營，內容豐富多樣，甚至還開箱柯震東位於東區住家與山裏頭的別墅，大方展示衣櫃、擺飾還有收藏的藝術品、公仔，在柯震東的YouTube頻道裡，點閱率最高的一部影片突破130萬點閱。

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該頻道最新的影片停留在柯震東執導的電影《黑的教育》去年上映時所發出的預告、幕後花絮。網友敲碗要柯震東繼續經營YouTube頻道，並撒嬌說：「我超喜歡看欸」。

柯震東回覆網友為何YT頻道沒有更新。（翻攝自Threads）

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