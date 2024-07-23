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娛樂 最新消息

英倫巧遇老人與狗 驚喜聽到「台灣很多好人」

嚴立婷即將結束英倫旅途。（翻攝自嚴立婷臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人嚴立婷近日在英國倫敦旅遊，昨好開心遇到當地一位長者對她說：「我對台灣的印象，就是很多好人。」

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嚴立婷22日在臉書曬出一位長者牽著一隻狗背影，2人搭乘同班公車且在同一站下車，下車時，她給了老爺爺一個微笑，對方停下腳步告訴嚴立婷：「狗狗之前被主人不好對待，花了一些時間陪牠，讓牠相信人類。」

她拍下老人與狗背影。（翻攝自嚴立婷臉書）

當下，嚴立婷立刻摸摸那隻狗，「狗狗看著我，居然過來靠在我腳邊，頓時覺得好感動」，爺爺則是很慈祥地問她從哪裡來，更表示對台灣印象就是很多好人，但他沒去過。

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道別後，嚴立婷拍下老人和狗狗背影，直呼：「快要結束在英國的日子，謝謝這位爺爺讓我留下一個感動美好的回憶，狗狗重新相信這個世界，真好。」

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