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娛樂 最新消息

恆述法師翻臉胞弟張菲費玉清 怒轟忘恩負義

恆述法師2020年9月開記者會，細數自己幫過費玉清、張菲多次。（資料照，記者陳逸寬攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（23）日上午傳出資深藝人張菲、費玉清的胞姊、74歲恆述法師（原名費貞綾）消失台灣娛樂圈4年，目前人在中國透過網路直播弘法，更在「述看～橫豎人生」專欄，提醒信徒要孝順，不要一早抽菸喝酒，一定要吃早餐，且要懂得扮豬吃老虎。

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恆述法師2020年初遭爆欠下3千萬高利貸，因她皈依佛門後的那些年，張菲、費玉清不斷幫她還債，但恆述法師債務如黑洞，2兄弟最終不願再替她背債，甚至不惜切斷姊弟關係。

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同年9月，恆述法師開記者會怒轟過去幫張菲、費玉清很多忙，根本忘恩負義，｢很多人不知另一個秘密，費玉清沒有大紅特紅時，我幫過他很多，他沒讓我還，他心理有數；當時周遭有人動他主意，讓他有這樣困境，才賣我台北市敦化南路的房子解困。」

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記者會中，恆述法師也數落張菲：「幫過我的，也就沒計較，菲哥的話我也幫過他的忙，也不是小數目，怎麼我幫他的就不算數了呢？2億？唉唷我看他記錯了吧！」

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