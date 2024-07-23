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娛樂 最新消息

楊旭文受封「大唐188第一男模」 性情高傲難逃被貶官命運

楊旭文演出《唐朝詭事錄之西行》，有「大唐188第一男模」封號。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊旭文、楊志剛、郜思雯、孫雪寧主演的愛奇藝懸疑探案劇《唐朝詭事錄》推出續作《唐朝詭事錄之西行》，中式恐怖氛圍跟案件燒腦程度都跟著升級，主角楊旭文一開始便面臨生死危機、痛失夥伴，西行之路，境遇難測，考驗唐詭小隊成員的能耐。

楊志剛、楊旭文演出《唐朝詭事錄之西行》。（愛奇藝國際站提供）

《唐朝詭事錄之西行》開播以來成績表現不俗，高居人氣榜第二名，劇情描述楊旭文飾演的長安金吾衞中郎將「盧凌風」與狄公親傳弟子「蘇無名」楊志剛攜手共破詭案的過程，2022年播出後，緊湊且充滿懸念的劇情走向吸引觀眾目光，成為年度口碑黑馬劇。續篇《唐朝詭事錄之西行》由《降魔變》、《仵作之死》、《風雪摩家店》、《千重渡》、《通天犀》、《雲鼎醉》、《上仙坊的來信》、《供養人》等8個單元故事所組成，劇中登場的各種怪獸取材自《山海經》，為劇情增添看點。

楊志剛、楊旭文演出《唐朝詭事錄之西行》。（愛奇藝國際站提供）

楊志剛、楊旭文演出《唐朝詭事錄之西行》。（愛奇藝國際站提供）

在《唐朝詭事錄之西行》第1個登場的單元《降魔變》中，民間詭案頻發，死者皆遭取走肝臟，死狀慘不忍睹，楊旭文飾演的盧淩風為查出事件真相，夜探鬼市卻遭魔王突襲，他奮力迎戰仍被打得節節敗退。為了掩護楊旭文，好兄弟曲霄宇拼死擋住魔王的殺招，命喪鬼市，楊旭文則生死不明，楊志剛得知消息後，四處打聽他的下落並逐漸拼湊起線索，發現整起事件的蹊蹺之處。該劇首播後，觀眾開心直呼：「熟悉的唐詭探案味又回來了。」

楊志剛、楊旭文演出《唐朝詭事錄之西行》。（愛奇藝國際站提供）

被問起全劇拍攝最艱辛的地方，楊志剛說：「劇名是西行，所以一定要有沙漠，拍沙漠場景時有許多意想不到的困難，光是拍我們五個人走到大漠高處騎馬這樣一個鏡頭，就必須動用許多工作人員先仔細地把沙漠上的腳印抹平，演員也都在烈日下等待。」

楊志剛在《唐朝詭事錄之西行》有精彩演出。（愛奇藝國際站提供）

身為劇中的「武力擔當」，楊旭文以其身高188公分的挺拔身材，將角色盧凌風名門世家出身的正氣形象生動地演繹出來，加上角色嘴硬傲嬌的個性收穫大批劇迷喜愛，第一季時喜提「大唐188第一男模」稱號 ，這次新一季第一單元開篇楊旭文多場武打戲，被觀眾讚「行雲流水，觀眾沒有被敷衍」、「是武戲天花板」。

30歲的楊旭文直言，一部比一部壓力大，畢竟上一季的標準就在這裡，包括那些精彩的打戲片段，觀眾心中自有衡量，到了這一季就會更努力地想要完成武術指導的動作劇。45歲楊旭文扮演的「盧凌風」武藝雖高強但性情高傲，在劇中被處處貶，讓觀眾戲稱劇名應該改為《唐朝貶事錄》，他笑說：「盧是我的姓，被貶是我的命，但好像唯有被貶官，我們才有機會去到更偏遠的地方破詭案。」

楊旭文、楊志剛在《唐朝詭事錄之西行》所到之處都鬧命案，一文一武兩人搭配破案默契到家。（愛奇藝國際站提供）

提起和楊旭文的緣分，楊志剛表示，戲裡蘇無名跟盧凌風倆人是一文一武，從最早的互看不順眼到攜手探案，產生濃厚的友誼，現在已經是彼此不可或缺的夥伴，而他跟楊旭文合作了兩部作品，觀眾都說他們越看越像是父子，所以他偶爾會喊楊旭文為「大兒子」，將他視如己出。

楊旭文拍《仵作之死》單元的審案鏡頭時，因為是大場面加上台詞太長，他緊張到卡詞重拍了10多次，當天高溫炎熱，為了緩和現場緊繃的氣氛，楊志剛主動跳出來說：「子不教，父之過」並掏出2萬多塊買飲料請所有人喝，楊旭文也趕緊趁機調整狀態，最後順利完成拍攝，不管戲裡戲外，楊志剛都成為他的最強後盾。《唐朝詭事錄之西行》正於愛奇藝國際站熱播中。

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