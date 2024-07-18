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娛樂 日韓

Jessi唱到一半「傲人上圍走光」！狂飆髒話羞問：整個露出來了？

Jessi日前登上WATERBOMB舞台意外走光。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國嘻哈女王Jessi以性感打扮與大膽直率的發言深受大批粉絲喜愛，近日登上潑水音樂節WATERBOMB的舞台卻發生走光意外，讓她嚇得當場轉身調整服裝，狂飆髒話羞問台下觀眾「整個都露出來了對不對？」

Jessi身穿銀色比基尼，搭配同色長褲帥氣現身，展顯出傲人的渾圓雙峰，她一出場便尖叫聲連連，不僅在台上勁歌熱舞，還跟歌迷大玩水槍，沒想到似乎玩得太嗨，當時微趴在地上嫵媚唱跳的Jessi，因為比基尼布料太少包不住她的傲人上圍，不慎走光。

Jessi嚇得趕緊背對觀眾調整衣服，接著轉身標罵幾句韓、英夾雜的髒話，並詢問台下觀眾，「整個都露出來了對不對？Fxxk！」、「真的很抱歉」、「好害羞喔被拍到了啦」，Jessi慌張的模樣讓粉絲急忙出聲安慰「沒關係！沒關係！」之後Jessi也害羞警告「你們上傳的話，我會抓到喔」。

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