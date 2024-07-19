田馥甄首度田中央開唱！同場加碼金曲歌王 驚人巧合粉絲叫絕

田馥甄今年秋天將到池上開唱。（CITIZEN提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今年秋天，台東池上將「金光閃閃」！深受歡迎的池上秋收稻穗藝術節，今年將邀請到金曲歌后田馥甄，還有金曲台語歌王許富凱同場獻唱，訊息公布，粉絲也發現幾個巧合之處。

2024池上秋收稻穗藝術節主題為「自由自在」，今年訂在10月26、27日在台東池上天堂路稻田區登場，演唱主角除了田馥甄、許富凱兩位人氣金曲歌后和歌王，另外台東長濱國中的海子樂團也會參加演出。

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田馥甄（右）和許富凱同屆獲得金曲獎，今年都將應邀到池上演出。（資料照，記者胡舜翔攝）

看到演出名單，粉絲發現田馥甄和許富凱同樣是在第32屆金曲獎獲得歌后、歌王殊榮，加上田馥甄母親也是許富凱頭號粉絲，這次兩人能同場受邀到池上獻唱，粉絲猜測田媽媽應該不會錯過這次的演出。

此外，不少歌迷好奇田馥甄會在哪天出現？主辦單位也回覆，田馥甄和許富凱兩天的演出都會出現。另一巧合是，售票時間訂在9月3日中午12點，而9月3日也剛好是當年田馥甄單飛出道日，她在2010年9月3日推出個人首張專輯《To Hebe》，種種巧合，粉絲更加充滿期待，誓言一定要搶到票。

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