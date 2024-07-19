晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

田馥甄首度田中央開唱！同場加碼金曲歌王 驚人巧合粉絲叫絕

田馥甄今年秋天將到池上開唱。（CITIZEN提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今年秋天，台東池上將「金光閃閃」！深受歡迎的池上秋收稻穗藝術節，今年將邀請到金曲歌后田馥甄，還有金曲台語歌王許富凱同場獻唱，訊息公布，粉絲也發現幾個巧合之處。

2024池上秋收稻穗藝術節主題為「自由自在」，今年訂在10月26、27日在台東池上天堂路稻田區登場，演唱主角除了田馥甄、許富凱兩位人氣金曲歌后和歌王，另外台東長濱國中的海子樂團也會參加演出。

田馥甄（右）和許富凱同屆獲得金曲獎，今年都將應邀到池上演出。（資料照，記者胡舜翔攝）

看到演出名單，粉絲發現田馥甄和許富凱同樣是在第32屆金曲獎獲得歌后、歌王殊榮，加上田馥甄母親也是許富凱頭號粉絲，這次兩人能同場受邀到池上獻唱，粉絲猜測田媽媽應該不會錯過這次的演出。

此外，不少歌迷好奇田馥甄會在哪天出現？主辦單位也回覆，田馥甄和許富凱兩天的演出都會出現。另一巧合是，售票時間訂在9月3日中午12點，而9月3日也剛好是當年田馥甄單飛出道日，她在2010年9月3日推出個人首張專輯《To Hebe》，種種巧合，粉絲更加充滿期待，誓言一定要搶到票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中