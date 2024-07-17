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傳胡瓜回鍋救場？白冰冰聞「康康收視超車」表態了

白冰冰（左）與康康節目打對台。（民視提供／資料照，記者陳奕全攝）

白冰冰在民視主持周六黃金時段節目，與康康在中視的節目打對台，雙方各拚收視不相上下，日前還傳出民視有意觀望，若無起色，極可能「換將」找胡瓜救場，對此，民視執行副總許念台強調絕無此事，白冰冰也發文吐心聲。

白冰冰表示這兩周大家的收視成績單都開得很漂亮，收視率分為全家人觀賞，以及年輕人觀賞兩部份：「上上周六，民視的全家收視率贏了，25歲的輸了！上週六，民視的25歲收視率贏了！全家的輸了！大家都很努力，也互有輸贏，因為我們沒表態，就容易引起誤會。」

白冰冰認為，真正的贏家是觀眾，電視台努力做節目，讓演藝市場更活絡，觀眾也有得選擇他們喜歡看的歌手與節目型態，是好事一樁，「而我，好多年來一直擁有好成績，只要做節目，總是收視冠軍，待在舒適圈太久了，碰到挑戰，有點刺激是好事，我很感激與我合作的所有演藝人員與團隊，大家都很認真，辛苦了！」

她也在文末表示，還有很多電視台都在努力的衝刺著，「我勉勵自己，也祝福所有在演藝圈努力的朋友們，都有好未來，大家加油！」

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