《自殺突擊隊》入侵異世界超狂！DC反派大鬧幻想王國廣受歡迎

《異世界自殺突擊隊》播出後，廣受動漫迷喜愛。（羚邦提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕廣受美漫、日漫粉絲期待的《異世界自殺突擊隊》上月於羚邦集團旗下動畫頻道Ani-One搶先播出，首播連播三集， 介紹眾多DC超級惡棍，成為DC進軍動漫媒體的罕見作品。

前三集中，自殺突擊隊首戰立下大功，擊敗死亡射手曾經的「死黨」捕鼠人；哈莉、死亡射手、和平使者、泥面人、鯊魚王等超級惡棍，在帝國城堡大肆破壞，戰線在充滿鮮血的胡鬧中瓦解。

請繼續往下閱讀...

但與此同時，帝國軍仍持續派兵攻來，哈莉一行人再度出動，迎戰從死亡邊緣回來的捕鼠人；在脖子裡炸彈爆炸的時間倒數下，一場超級暴力的殊死戰即將展開。

《異世界自殺突擊隊》播出後，廣受動漫迷喜愛。（羚邦提供）

《自殺突擊隊》系列人氣居高不下，近十年來推出多部電影和遊戲，最令人驚訝的是除了異世界架空背景的大膽嘗試外，還有美日雙方在動畫製作上克服構想差異，美商華納兄弟動畫製作部與日本WIT STUDIO呈現完美的合作。

第二集中，哈莉一行人在王國牢中大肆破壞，動畫使用水墨色彩呈現自殺突擊隊近乎瘋狂的作戰方式，保留本系列黑暗、歡樂又各種出人意料的戰鬥風格。

《異世界自殺突擊隊》每週四15點01分更新，在Ani-One YouTube頻道及各大VOD平台陸續上架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法