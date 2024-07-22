瑤瑤坦言「沒外景發我」 巧遇製作人才知遭謠言潑髒水

「瑤瑤」黃喬歆遇上小人亂放謠言，害她接不到外景邀約。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「瑤瑤」黃喬歆出道20年，剛開始上了許多外景節目，不知從何時開始她的身影漸漸淡出外景節目中。直到巧遇《我愛黑澀會》時期的製作人才發現外頭謠言滿天飛，說她不肯上外景。瑤瑤無奈遭人背後捅刀，只能祭改求轉運。

瑤瑤在節目上說出自己接不到外景邀約真相。（翻攝自YouTube）

瑤瑤上節目時透露，之前上完外景節目得到的回饋都是「收視率很好」，所以瑤瑤本人自認她的表現應該不錯。然而，突然之間她就沒再收到外景錄影的邀約。後來瑤瑤錄影時巧遇《我愛黑澀會》時期的製作人，對方看似很驚訝，問瑤瑤怎麼會在這兒？瑤瑤被問得滿頭問號，對方才說：「我們聽說妳就是不上外景的人啊？！」

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瑤瑤感覺很無奈。（翻攝自臉書）

至此，瑤瑤才知道有人在自己背後造謠，她大嘆自己犯小人，其實她很樂意接外景邀約。思考良久，瑤瑤決定到廟裡祭改希望小人能夠遠離她，不過，到現在仍然尚未有外景節目邀請她。

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