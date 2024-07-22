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娛樂 最新消息

青峰不忍了！ 萬人前揭馨儀嚴厲 阿龔公布「保母車」爆料細節

蘇打綠。（緒風有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕剛推出《夏／狂熱（蘇打綠版）》專輯預購的蘇打綠，連續三天空降博客來全館銷售冠軍，團員們在《二十年一刻》武漢站演唱會賣力宣傳，貝斯手馨儀以夏專限定的埃及豔后眼妝出場，團員們在高溫中揮汗演出，團長阿福開心回應：「今晚被你們的狂熱包圍！」

蘇打綠演唱會。（緒風有限公司提供）

蘇打綠近期除了巡演外，也忙於韋瓦第復刻計畫的製作，四季時間錯亂，搞不清楚錄音室外發生的事情，後知後覺發現自己成為八卦題材。他們與觀眾分享，夏專輯15年前的歌詞，現在看來依舊呼應現今的事件。身處暴風中心，馨儀感性說道：「有些事情我們沒有回應，大家看看就不要再繼續了，知道自己是誰，知道蘇打綠是誰，這樣就夠了。」青峰更表示，希望觀眾：「不只對我們，希望你們對這個世界所有人都是一樣的寬容。」

蘇打綠演唱會。（緒風有限公司提供）

《二十年一刻》巡迴演唱會，來到了炙熱的夏季，蘇打綠同時也釋出《夏／狂熱（蘇打綠版）》預購訊息，演唱會上馨儀以埃及豔后眼妝登台，阿龔稱這是呼應狂熱歌詞的「干我peace妝」，青峰請攝影鏡頭特寫馨儀：「是不是好嚴厲、好適合怒斥我們」，表示這是「怒斥妝」、「請馨儀怒斥我」。

隨後他補充15年前馨儀化此妝在倫敦街頭頻頻被搭訕，五個團員變成小跟班，乾脆跟英國人介紹馨儀是Asia Top Model（亞洲超模），如今馨儀是二個孩子的媽媽，要改稱是「Asia Top Mother」，帶動觀眾狂喊馨儀是「Top Mother」，同時不忘提醒大家英文要發音正確，滿滿的諧音梗，讓現場笑聲震天。

青峰、馨儀。（緒風有限公司提供）

蘇打綠也自我調侃，可能八卦週刊擔心他們不太會為專輯做宣傳，每週幫他們杜撰故事，也太呼應夏專輯裡面的歌詞，青峰一度搞笑躺在升降台上說自己「躺著也中槍」，還置入自己的專輯名稱打趣說道，過去每逢週三就爆料，簡直是「馬拉美的星期三」。

此外，團員們也聊到阿龔在意的細節十分特殊，原來媒體爆出馨儀在保母車上怒斥阿龔，雖然當時阿龔重病，仍出現在群組中回應「我們那幾天明明不是搭保母車，是搭巴士」，整天只回應這一句。

青峰、馨儀。（緒風有限公司提供）

在《二十年一刻》巡演的第二章節「夏」中，整場轉為燥熱的紅色氛圍，以〈狂熱〉作為段落開場，四面台搭配四面直立矩陣線紅色光束，猶如熱能四方體，搭配以大型海報字體呈現的SODAGREEN、FEVER於舞台立面LED堆疊，讓觀眾瞬間站起，熱情高漲。

演唱〈頻率〉時，則有圖騰燈柱自舞台中央降下，四射的燈光、炙熱的氣氛，呼應了夏章節的主題。除了「夏」章節的歌曲外，在安可點歌段落中，更點到了《夏／狂熱》專輯的歌曲〈他夏了夏天〉、〈近未來〉等，全場大聲合唱，再度點燃狂熱氣息。

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