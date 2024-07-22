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娛樂 最新消息

王瞳不忍了！艾成離世2年淚崩驚爆：記掛孩子

班鐵翔（左起）、林宏銘、創辦人田安克、創辦人鄧馨庭、王瞳、高慧君、孟慶而與孔鏘。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕王瞳、高慧君、班鐵翔等歌手昨晚齊聚台北為受虐兒獻唱，王瞳這次獨自參與愛心晚會，她坦言上次來是樂團演出，過往都躲在艾成的身後，此次必須一人站上舞台表演，難免有壓力，但想到了艾成，就彷彿有了兩個人的力量，依舊堅持唱現場。

晚會壓軸，王瞳現身舞台，暌違兩年再度為「台灣愛與希望國際關懷協會」演出，王瞳哽咽表示：「今晚除了我還有艾成，兩年前我們曾兩度造訪愛與希望協會，今晚艾成也不會缺席，所以我不孤單。」王瞳與孔鏘合作經典名曲「親密愛人」，想到過往種種，王瞳忍不住的數度落淚，台下一片淚海。

王瞳表示兩年前與協會結緣，與艾成兩度造訪受虐兒，轉眼間他已離開兩年，「在八月即將到來的艾成逝世兩週年前夕，能受邀出席晚會，我們都很記掛著這些孩子，也是屬於我們倆的美好回憶，非常有意義。」

目前忙著戲劇、電影推出的班鐵翔，近日在新戲飾演失智老人，心情感觸良多，表示照顧受虐兒與失智者的心情都是很費心的，需希望大家能多幫忙協會，讓愛心能持續傳遞。再度受邀演出的林宏銘則表示，一直都很關注社會弱勢團體，希望用歌聲來喚起愛的力量。新婚的孟慶而前陣子與老公去做預備懷孕檢查，報告出來相當健康，正評估下半年是否要懷孕。「台灣愛與希望國際關懷協會」網址：https://taiwanlove-hope.org/

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