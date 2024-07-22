Takao Rock打狗音樂祭10/11熱力登場 首波「金聲加持」卡司今揭曉

2024 Takao Rock打狗祭今天公布第一波創作型歌手卡司，其中，萬芳和戴佩妮都是首度參加演出。（高流提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄流行音樂中心（高流）自辦的「Takao Rock打狗音樂祭」，將於10月11日熱鬧登場，高流今天公布首波「金聲加持」卡司，計有HUSH、巴奈 Panai、持修、萬芳 Wan Fang與戴佩妮 Penny Tai等金曲歌手，各預售票也從中午12點起搶手開賣。

高流董事長、高市文化局長王文翠表示，打狗祭去年首度參與台灣文化科技大會（TTXC）系列活動，並增加前夜祭及進駐店家特色音樂演出，3天活動吸引10萬歌迷湧入，更多元的音樂風格與舞台演出，深受歌迷好評。

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2024 Takao Rock打狗祭公布第一波卡司中最年輕的持修，曾獲金曲獎最佳新人。（高流提供）

今年TTXC以「生成 Generative」、「人工智慧AI」、「人類Mankind」、「進化Evolution」4個面向組合而成遊戲的縮寫（G.A.M.E.）為主題，整合亞洲最大XR影展XR Dreamland、高雄電影節與Takao Rock打狗祭，透過橫跨影視音產業與科技藝術的交互運用，期待展示文化科技創造的精彩未來。

萬芳Wan Fang是金曲、金鐘、金馬三金獎項入圍者，今年將首度參與Takao Rock打狗祭演出。（高流提供）

高流執行長丁度嵐指出，打狗祭是高流自辦的音樂祭活動，以各具特色的外星小怪獸為主視覺設計，寓意小怪獸們每年於打狗祭期間引領歌迷來到高流，因音樂相聚、釋放能量並找到自我，也呼應高流致力成為各種音樂人的「學園、樂園、星樂園」的核心概念。

今年首波卡司5位創作歌手各自在音樂路上展現獨特的生命姿態，寫出、唱出自己的所思所感，是今年打狗祭特別關注並與歌迷分享的音樂面向。

戴佩妮 Penny Tai有「全創作才女」稱號，今年將首度登上Takao Rock打狗祭舞台演出。（高流提供）

高流表示，今年打狗祭除原有海風、海音、珊瑚、大小庫5大主題舞台，特別在音浪塔大廳增設海膽舞台，加上預計與常駐店家共同加開3座合作舞台，總舞台數將達9座，預估將有多達63組的國內外藝人、樂團及DJ參與演出，其中3分之2為室內舞台，提供歌迷更舒適的觀賞空間。

高流表示，今年打狗祭在活動日期公告後，早鳥票提前於7月8日開賣，不到10分鐘即完售，今天中午12點開賣包括前夜祭、單日、雙日等預售票種，後續將公布更多波精采卡司，敬請隨時關注打狗祭官網及臉書、IG社群公告。

巴奈Panai今年剛以專輯《夜婆》獲金曲獎最佳台語專輯獎。（高流提供）

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