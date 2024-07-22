王仁甫挑戰極地超馬7天280公里 小孩「暖心鼓勵」讓他哭20分鐘

〔記者侯家瑜／台北報導〕王仁甫日前上《小明星大跟班》，分享挑戰蒙古戈壁極地超級馬拉松的比賽過程，雖然跑到指甲外翻、瘀青，但當見到家人的鼓勵後，覺得一切都值得。

王仁甫日前上《小明星大跟班》，分享挑戰蒙古戈壁極地超級馬拉松的比賽過程。（中天提供）

王仁甫被林義傑速度逼得很緊，「我休息不到20秒，他又開始逼，我被逼到不爽，唸完他後，他就跑了，我完全看不到他，一直想要追，後來我2個指甲翻起來，其他指甲也都瘀青，腳底起了5個水泡。」7天要完成280公里的路程，而家人的鼓勵，也成了王仁甫持續前進的動力：「出發前，小孩跟我講『爸爸，我們有在每天的食物袋上面寫鼓勵你的話，你要當天才可以看』，第1天我看完就痛哭流涕，到了第4天跑不動時，我就告訴自己『要趕快回去看小孩跟老婆今天寫了什麼鼓勵我的話』，所以當我一回去拿出袋子時，我哭了大概20分鐘。」

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王仁甫也透露，孩子窩心的留言內容：「他們寫說『每個人都有爸爸，但你在我心目中是最棒的那個，你要加油』，在那種很累、心力崩潰的情況下，看到那句話，我就更不能放棄。」

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