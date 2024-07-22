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娛樂 最新消息

黃鐙輝夫妻為「房事」忙翻 找詹惟中開箱新家風水

黃鐙輝在直播裡演出吉他自彈自唱〈擁抱〉。（我在娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「南港劉德華」黃鐙輝近期跟老婆萁萁，最近都在忙「房事」，新家的細節安排與整理來到最後階段，昨晚（7/21）迎來第一個重量級貴客「命理大師」詹惟中，除了是新家的首次曝光，也在直播裡直接評鑑新家的風水格局。

詹惟中老師對黃鐙輝新家的風水格局表示非常滿意，無論是客廳的閃亮水晶燈符合「明廳暗房」加分格局、或是挑高天花板能帶動貴人運勢、就連原本比較擔心的大樑也剛好落在沒有壓頭沒有壓床的位置，直呼這個新家有「飛龍在天」的氣勢。直播中，黃鐙輝信手拈來，深情的自彈自唱〈擁抱〉，最後還大加碼，跟詹惟中老師一起挑戰最近風靡網路的「麻辣糖葫蘆」舞蹈，兩個人說學逗唱一整晚，氣氛非常歡樂。

黃鐙輝現場教學詹惟中大跳「麻辣糖葫蘆」舞蹈。（我在娛樂提供）

命理大師詹惟中也很忙，最近在新馬直播人氣攀升，來自新加坡當地的風水跟算命邀約不斷，下一個目標準備進軍日本的華人市場，這次黃鐙輝新家開箱的邀約也是兜了非常久的時間才敲定，他表示一定要把握機會好好發問。

直播中，聊到大廳的豪華水晶燈，原來是萁媽堅持要購入的單品，因為價格偏高加上非必要開銷，黃鐙輝親自到門市溝通退訂的可能性，沒想到暖心的老闆完全支持，最後還給了五折的超低優惠價，詹惟中老師虧說「苦肉計」大成功，而且客廳有這麼閃亮的燈具，對整個家的運勢其實有很大的幫助，黃鐙輝感性表示：「其實這一路上好多貴人都默默的給我們很多幫助！真的很感動也很感謝大家對我們的照顧與溫暖！」

黃鐙輝（右）與詹惟中（左）說學逗唱一整晚，氣氛非常歡樂。（我在娛樂提供）

黃鐙輝因為角色功課，已經自己研究紫微命盤多年，開玩笑號稱自己是「小詹惟中」，終於有機會可以當面請益老師本人，詹惟中老神在在的說：「有問題儘管問，不準的話一題送1萬。」原來黃鐙輝跟好友莊凱勛同年同月同日甚至同時辰出生，兩個人又在2015年第50屆金鐘獎同時入圍〈迷你劇集／電視電影男主角獎〉，種種巧合令人玩味。

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