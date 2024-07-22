許富凱《五木大学》推音樂劇 于子育化身媽媽桑...面臨人生轉捩點

〔記者李紹綾／台北報導〕音樂劇《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》除了以台語歌王許富凱的作品作為故事核心，他本人也親自擔綱演出，帶給觀眾台灣首創最「原汁原味」的點唱機音樂劇。

許富凱橫跨音樂、戲劇和主持，並多次入圍獎項，演藝經歷備受肯定。（瘋戲樂工作室提供）

音樂劇還邀請到金鐘女配角于子育擔任女主角「櫻子媽媽」，搭配劇場界百變演員凱爾，堪稱是「極上演員特盛」的豪華饗宴；該劇的主創團隊包含現象級音樂劇《勸世三姐妹》編劇詹傑、《台灣有個好萊塢》導演楊景翔、以及知名音樂人王希文擔任編曲及音樂執導，華麗的黃金陣容，讓戲迷對這部神秘新作品倍感期待。

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《五木大学》專輯不僅入圍第35屆金曲獎多項大獎，推出後佳評如潮，歌曲內蘊含的條通情懷與故事角色令人驚艷，團隊陸續收到許多敲碗音樂劇版本的回饋；於是在專輯製作人王希文的推動下，許富凱點唱機音樂劇就這樣應運而生。《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》以富有戲劇性與故事角色的《五木大学》專輯選曲為核心，加上許富凱過往經典歌曲穿針引線，帶入燈紅酒綠的真實田調故事，引領觀眾走入林森北路的巷仔內，一窺許富凱的五木宇宙。

于子育在《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》詮釋日式酒店媽媽桑，開心與許富凱合作。（瘋戲樂工作室提供）

許富凱橫跨音樂、戲劇和主持，並多次入圍獎項、演藝經歷備受肯定，演唱會更是屢屢秒殺完售，他這回在音樂中，除了將與于子育、凱爾一起演唱多首重新編曲的自己歌曲，也將配合劇情走向，呈現與過往截然不同的舞台演出。不過對於首度擔綱演出自己專輯歌曲衍生出的音樂劇，許富凱心情既期待又緊張，他十分好奇《五木大学》的故事最後會以什麼樣的面貌呈現在舞台上。

女主角于子育則是在讀完劇本後，對於「櫻子媽媽」這個角色產生了各種想法與可能性，而且要在90分鐘的演出中，呈現角色30年來的心境變化與成長，更是她的一大挑戰，同時這也是她第一次參與這種表演形式，很開心能夠與許富凱合作。

凱爾將與許富凱、于子育同台演出《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》。（瘋戲樂工作室提供）

「點唱機音樂劇」是百老匯行之有年的一種音樂劇類型，主創團隊將已存在的流行音樂、或某一特定歌手、音樂家、樂團的歌曲做為基礎，再透過新編故事情節將歌曲串連，編寫成一個完整的故事。經典作品《媽媽咪呀！》就是使用了瑞典流行樂團ABBA的歌曲所創作出來的點唱機音樂劇，瘋戲樂過往極為暢銷的Cabaret系列也是以此概念所創作出來的演出。

《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》劇情敘述日式酒店老闆娘「櫻子媽媽」于子育的人生回顧，出生在破碎的家庭，媽媽生病、爸爸外遇出走，無論是工作或愛情都不順遂，經歷過條通全盛時期的她，在30年後再度面臨人生的轉捩點，一次難忘的重逢讓她掉入回憶的漩渦，不禁開始思考媽媽臨終前留下的那句話：「你要活成自己喜歡的模樣」，這晚，櫻子媽媽正哼著歌，回味著她的人生。

《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》11月1日至10日於台北 Playground空總劇場演出13場。

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