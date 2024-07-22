母女同框！50歲不老女神後藤久美子 凍齡近照曝光

日星後藤久美子（左）開心和女兒同框，兩人猶如姊妹。（翻攝自後藤久美子IG）

〔記者林南谷／綜合報導〕80年代日本當紅女星後藤久美子曾獲封「國民美少女」，當紅之際遠嫁法國一級方程式車手阿萊西，27歲混血女兒Elena也踏入演藝圈，幾天前久美子在IG曬出母女同框，十足姊妹淘。

今年50歲的後藤久美子被讚不愧是不老女神。（翻攝自後藤久美子IG）

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後藤久美子長女Helena多年前接棒入行當模特兒，近日她在IG曝光和女兒合照，引起網友熱議，粉絲留言激讚：「50歲後藤久美子不愧是不老女神，與女兒同框，根本姊妹花。」

後藤久美子長女Helena多年前也接棒入行當模特兒。（翻攝自後藤久美子IG）

她剛入行時全身散發青春氣息。（翻攝自網路）

對老一輩觀眾來說，後藤久美子可是年輕時的美少女演員，她10歲以少女模特兒入行，曾與中山美穗合演電視劇《偶像媽咪》一炮而紅，接著又參演港日合作電影《城市獵人》等，1995年，邂逅已婚法國前一級方程式車手阿萊西（Jean Alesi），為愛犧牲事業，婚後移居瑞士，先後生下兩子一女。

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