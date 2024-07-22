女孩被鼓舞提告遭兄性侵 呂秋遠寫文章更有動力

呂秋遠在臉書抒發心情常常獲得大批網友粉絲共鳴。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕知名律師呂秋遠21日晚間在臉書吐露自2010年開始寫了14年臉書，認識很多人，有喜歡他的、討厭他的，當然，他也得罪很多人，至今累積87萬人追蹤，昨天有個消息讓呂秋遠好開心。

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呂秋遠說，在雲林有個女孩11年前被同父異母的哥哥多次性侵害，她原本因為家醜不外揚的原因，不敢為自己主張些什麼，但是歷經了許多的諮商，她仍然沒辦法忘記這些創傷。

有天，這名女孩看到呂秋遠在臉書上的文章，他鼓勵女孩要為自己做點事，勇敢為自己發聲，「她最後決定提告，歷經了痛苦的地檢署與法院審理程序，被告只承認與女孩發生性關係，但否認強制；不過，地方法院與高等法院都認為被告有罪，最後判決被告入獄4年9個月。」

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女孩在審判的時候說了這段話：

「這件事情對我來說是家醜，我也不想被任何人知道，但是這件事情，事實上對我日後的生活有很嚴重的影響，我看到呂律師的文章後，才警覺到這件事情應該是要被處理的，我內心的傷口也是需要被處理的；我只有跟媽媽說，我不敢跟爸爸說，因為爸爸是地方上影響力很巨大的人士，我不知道這件事如果被他知道的話，家裡會發生什麼樣的巨變。」

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透過臉書發文，呂秋遠告訴女孩，她很勇敢，也恭喜她做到了，「司法不一定能還你公道，但是，你給了自己一個最好的正義；希望每個受傷的人，都可以在適當的時候，為自己爭取想要的價值。或許，時間還沒到，你還不能下定決心。但是，如果有這麼一天，不論是我，或是社會上的其他人，都會盡力幫助你慢慢好起來的。」

雖然呂秋遠和女孩不認識，但他謝謝女孩給機會，「透過網路安慰了你、鼓勵了你，這大概是我還會想要繼續寫文章的動力吧！」

台南高分院本月駁回一件性侵案上訴，雲妹（化名）自稱在13年前遭同父異母的哥哥性侵，因看了名律師呂秋遠的臉書貼文，鼓勵性侵被害人發聲，才鼓起勇氣報案。但整件判決，只有證人、心理師的證詞及雲妹的就學、就醫紀錄，便以家暴妨害性自主判雲哥（化名）4年9個月徒刑，雲哥不服上訴被駁回，此事才曝光。

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